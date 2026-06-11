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کد خبر: ۱۳۷۸۳۶۸
بازدید: ۲۴۳۹

عکس: نشست رئیس‌جمهور با اساتید و هیئت علمی اقتصاد

در نشستی با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی حوزه اقتصاد، دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، بر آمادگی دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاهیان در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رئیس‌جمهور دکترمسعود پزشکیان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.