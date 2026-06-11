عکس: نشست رئیس‌جمهور با اساتید و هیئت علمی اقتصاد

در نشستی با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی حوزه اقتصاد، دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، بر آمادگی دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاهیان در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.