عکس: نشست رئیسجمهور با اساتید و هیئت علمی اقتصاد
در نشستی با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی حوزه اقتصاد، دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش دانشگاهها در حل مسائل کشور، بر آمادگی دولت برای بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی دانشگاهیان در حوزههای اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.
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