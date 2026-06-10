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لحظه حمله جنگنده آمریکا به نفتکش در تنگه عمان
جنگنده ارتش آمریکا نفتکش ام اتی استبلو | M/T Settebello با پرچم پالائو را هنگام عبور از خلیج عمان با هدف قرار دادن موتورخانه این نفتکش از کار انداخت. سنتکام ادعا کرده این کشتی حامل نفت ایران بوده و هشتمین کشتی است که پس از مقاومت در مقابل محاصره دریایی ایران هدف چنین حملات غیرقانونی قرار میگیرد. لحظات این حمله را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمله آمریکا به کشتی نفتکش ویدیو
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کشتی دیگر نمی ماند اگر با این روش پیش بروند
بهتر است اگر نمی توان از کشتی ها حفاظت کرد دشمن هم نتواند نفت ببرد
بهتر است اگر نمی توان از کشتی ها حفاظت کرد دشمن هم نتواند نفت ببرد
اشیانه جنگنده مرکز فرماندهی هر چی امریکایی هست بزنید حموم خون بزنید بزنید