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کد خبر:۱۳۷۸۳۶۰
کد خبر:۱۳۷۸۳۶۰
4959 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

لحظه حمله جنگنده آمریکا به نفتکش در تنگه عمان

جنگنده ارتش آمریکا نفتکش ام اتی استبلو | M/T Settebello با پرچم پالائو را هنگام عبور از خلیج عمان با هدف قرار دادن موتورخانه این نفتکش از کار انداخت. سنتکام ادعا کرده این کشتی حامل نفت ایران بوده و هشتمین کشتی است که پس از مقاومت در مقابل محاصره دریایی ایران هدف چنین حملات غیرقانونی قرار می‌گیرد. لحظات این حمله را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به کشتی نفتکش ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
10
پاسخ
کشتی دیگر نمی ماند اگر با این روش پیش بروند
بهتر است اگر نمی توان از کشتی ها حفاظت کرد دشمن هم نتواند نفت ببرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
11
پاسخ
تنگه عمان دیگه چه صیغه ای هست؟؟؟؟؟؟
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
10
8
پاسخ
اشیانه جنگنده مرکز فرماندهی هر چی امریکایی هست بزنید حموم خون بزنید بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
8
9
پاسخ
ایران هم بزنه. یه قدم برید عقب دو قدم میان جلو
وطن پرست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
1
پاسخ
تنگه هرمز . تکرار کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
1
پاسخ
من گفتم الان کشتی رو از وسط نصف میکنه . واقعا زور ابرقدرت همین بود؟
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