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ترامپ: 22 نفتکش را در شب از تنگه هرمز خارج کردیم!
دونالد ترامپ مدعی شد ایران رادار ندارد و با استفاده از ضعف راداری ایران بر اثر بمباران آمریکا، 22 نفتکش و میلیونها بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور دادند و به همین دلیل قیمت نفت پایین آمده است. ترامپ میشود حالا که ایرانیها متوجه شدهاند میتواند ماجرا را لو دهد! ادعاهای ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ کنترل تنگه هرمز ویدیو قیمت نفت
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