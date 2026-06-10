ترامپ: 22 نفتکش را در شب از تنگه هرمز خارج کردیم!

دونالد ترامپ مدعی شد ایران رادار ندارد و با استفاده از ضعف راداری ایران بر اثر بمباران آمریکا، 22 نفتکش و میلیون‌ها بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور دادند و به همین دلیل قیمت نفت پایین آمده است. ترامپ می‌شود حالا که ایرانی‌ها متوجه شده‌اند می‌تواند ماجرا را لو دهد! ادعاهای ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.