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کد خبر:۱۳۷۸۳۴۵
کد خبر:۱۳۷۸۳۴۵
2701 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

ترامپ: 22 نفتکش را در شب از تنگه هرمز خارج کردیم!

دونالد ترامپ مدعی شد ایران رادار ندارد و با استفاده از ضعف راداری ایران بر اثر بمباران آمریکا، 22 نفتکش و میلیون‌ها بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور دادند و به همین دلیل قیمت نفت پایین آمده است. ترامپ می‌شود حالا که ایرانی‌ها متوجه شده‌اند می‌تواند ماجرا را لو دهد! ادعاهای ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ کنترل تنگه هرمز ویدیو قیمت نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
3
7
پاسخ
غلطهای زیادی متداول ترامپ!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
9
پاسخ
احتمالا دروغه... ولی اگر هم راست باشه... ایران مین ریزی رو شروع می کنه و جهان رو در یک تعلیق بی نهایت فرو می بره... متاسفانه دنیا فقط حرف زور می فهمه...
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