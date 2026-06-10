پیشبینی یک طوطی برای افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶
در حالی که شمارش معکوس برای آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شده و هیجان فوتبال سراسر جهان را فرا گرفته است، بازار پیشبینیها نه تنها میان کارشناسان، بلکه در میان حیوانات نیز داغ شده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، در همین راستا، در اقدامی جالب در باغوحش شهر لایپزیگ آلمان، از طوطیهای این مجموعه خواسته شد تا نتیجه دیدار افتتاحیه میان تیمهای مکزیک و آفریقای جنوبی را پیشبینی کنند. در این میان، یک طوطی «دمکوتاه» که به عنوان گونهای بهشدت در معرض انقراض شناخته میشود، با منقار خود لوگوی تیم مکزیک را انتخاب کرد تا به نوعی حکم به پیروزی این تیم در بازی افتتاحیه بدهد.
طوطیهای دمکوتاه که زیستگاه اصلی آنها کشور بولیوی است، به دلیل وضعیت حساس حفاظتیشان، توجه ویژهای را به خود جلب میکنند. حالا باید دید آیا این پیشگوی کوچک و کمیاب در نخستین بازی جام بیستوسوم، درست حدس زده است یا خیر.