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کد خبر:۱۳۷۸۳۳۱
کد خبر:۱۳۷۸۳۳۱
13624 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

ادعای ترامپ: امروز سخت تر به ایران حمله می‌کنیم! + زیرنویس

دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید با اشاره به تجاوز بامداد امروز به ایران (دیروز به وقت آمریکا) مدعی شد این حملات که به 20 نقطه از ایران بوده، سخت بوده است. او مدعی شد ایران مذاکرات را لفت داده و به همین دلیل باید تاوانش را بدهد و به همین دلیل آمریکا امشب نیز به ایران حمله خواهد کرد. اظهارات ترامپ را ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
کریم عبدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
8
7
پاسخ
حرام زاده سگ زرد تو هیچ غط نمیکنی حرف مفت نزن قاتل تو بزرگ ترین تروریسم هستی رهبر عزیز ماراشهید کردی تو یک قاتل هستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
5
پاسخ
دیگه کسی به جفنگیات تو گوش نمیکنه
حمله کن تا دوباره محکم تر سیلی بخوری
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
5
7
پاسخ
مادرت رو به عزات مینشونیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
5
7
پاسخ
غلط کردی حرومی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
6
پاسخ
خخخخخخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
7
پاسخ
عدد این حرفها نیستی . تو برو مخزن آب بزن و در رو. بی شرف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
4
6
پاسخ
باور نکنید ترامپ یک نادان خالی بنده .
محمدزاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
4
پاسخ
این حرامزاده عوضی چی از جان می خواهد. اگر غلط اضافی کردم محکم تر بزنید تا ادب بشود
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