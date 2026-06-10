دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید با اشاره به تجاوز بامداد امروز به ایران (دیروز به وقت آمریکا) مدعی شد این حملات که به 20 نقطه از ایران بوده، سخت بوده است. او مدعی شد ایران مذاکرات را لفت داده و به همین دلیل باید تاوانش را بدهد و به همین دلیل آمریکا امشب نیز به ایران حمله خواهد کرد. اظهارات ترامپ را ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.