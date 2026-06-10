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ادعای ترامپ: امروز سخت تر به ایران حمله میکنیم! + زیرنویس
دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید با اشاره به تجاوز بامداد امروز به ایران (دیروز به وقت آمریکا) مدعی شد این حملات که به 20 نقطه از ایران بوده، سخت بوده است. او مدعی شد ایران مذاکرات را لفت داده و به همین دلیل باید تاوانش را بدهد و به همین دلیل آمریکا امشب نیز به ایران حمله خواهد کرد. اظهارات ترامپ را ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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حرام زاده سگ زرد تو هیچ غط نمیکنی حرف مفت نزن قاتل تو بزرگ ترین تروریسم هستی رهبر عزیز ماراشهید کردی تو یک قاتل هستی
دیگه کسی به جفنگیات تو گوش نمیکنه
حمله کن تا دوباره محکم تر سیلی بخوری
حمله کن تا دوباره محکم تر سیلی بخوری