به علت افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین از ساعت ۱۸:۰۰ امروز ۲۰ خردادماه، تردد خودروها در برخی محورهای جاده چالوس یکطرفه شد.

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر (جنوب به شمال)، از ساعت ۱۸:۰۰ امروز (۲۰ خردادماه) تردد تمامی وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج تا اطلاع بعدی ممنوع شده و این محور به‌منظور تسهیل در تخلیه بار ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین از تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال و در محدوده‌های لاسم و رینه مشاهده می‌شود و محور فیروزکوه در محدوده شهر دماوند در هر دو مسیر رفت و برگشت دارای ترافیک نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور خاطرنشان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ رشت محدوده شهر رودبار سنگین است و در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده تقاطع شهید بابایی، پیچ‌های جاجرود و همچنین محدوده شهر بومهن در هر دو مسیر رفت و برگشت، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز از ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس ترافیک نیمه‌سنگین برقرار است و در سایر محورهای کشور تردد به‌صورت روان جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به پایتخت اشاره کرد و گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد، مهرویلا تا پل حصارک و همچنین محدوده‌های پل کردان و هشتگرد ترافیک سنگین است. همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز حدفاصل پل حصارک تا امامزاده طاهر و از پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی تصریح کرد: محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع، آزادراه قم ـ تهران محدوده عوارضی تهران و آزادراه تهران ـ ساوه حدفاصل احمدآبادمستوفی تا نسیم‌شهر نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری به محورهای پرتردد شمال کشور خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پلیس راهور دریافت کنند.