صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چالوس یک‌طرفه شد+جزییات

به علت افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین از ساعت ۱۸:۰۰ امروز ۲۰ خردادماه، تردد خودروها در برخی محورهای جاده چالوس یکطرفه شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۳۰
| |
1444 بازدید
چالوس یک‌طرفه شد+جزییات

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر (جنوب به شمال)، از ساعت ۱۸:۰۰ امروز (۲۰ خردادماه) تردد تمامی وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج تا اطلاع بعدی ممنوع شده و این محور به‌منظور تسهیل در تخلیه بار ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین از تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال و در محدوده‌های لاسم و رینه مشاهده می‌شود و محور فیروزکوه در محدوده شهر دماوند در هر دو مسیر رفت و برگشت دارای ترافیک نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور خاطرنشان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ رشت محدوده شهر رودبار سنگین است و در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده تقاطع شهید بابایی، پیچ‌های جاجرود و همچنین محدوده شهر بومهن در هر دو مسیر رفت و برگشت، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز از ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس ترافیک نیمه‌سنگین برقرار است و در سایر محورهای کشور تردد به‌صورت روان جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به پایتخت اشاره کرد و گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد، مهرویلا تا پل حصارک و همچنین محدوده‌های پل کردان و هشتگرد ترافیک سنگین است. همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز حدفاصل پل حصارک تا امامزاده طاهر و از پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی تصریح کرد: محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع، آزادراه قم ـ تهران محدوده عوارضی تهران و آزادراه تهران ـ ساوه حدفاصل احمدآبادمستوفی تا نسیم‌شهر نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری به محورهای پرتردد شمال کشور خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پلیس راهور دریافت کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جاده چالوس ترافیک جاده یکطرفه شدن جاده جاده شمالی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محدودیت‌های ترافیکی امروز ۱۵ خرداد+جزییات
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌ها
وضعیت تردد در آزادراه زنجان ـ قزوین + جزییات
ترافیک در این محور‌ها سنگین است
جاده چالوس امروز یکطرفه می‌شود
جاده چالوس از ساعت 15 یکطرفه می شود
چالوس یکطرفه شد+ آخرین وضعیت جاده‌ها
یک‌طرفه شدن جاده چالوس از چهارشنبه آخر سال
وضعیت ترافیک در جاده کندوان
جاده چالوس ثبت ملی می‌شود
محدودیت های ترافیکی محورهای شمالی اعلام شد
ترافیک در محورهای شمالی سنگین است
ترافیک ۱۵ کیلومتری در مرز خسروی
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محورهای شمالی
آزادراه قزوین-رشت بسته شد!
اجرای محدودیت ترافیک در جاده چالوس طی امشب
جاده چالوس یکطرفه نمی‌شود
جاده چالوس از این ساعت یکطرفه می‌شود
ترافیک در جاده چالوس
اقدام شیرین یک هموطن شیرازی در ترافیک
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mZ8
tabnak.ir/005mZ8