دبیر ستاد ملی وداع با رهبر شهید انقلاب منصوب شد

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تعیین شد.

علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تعیین شد. این ستاد به منظور هماهنگی های زیرساختی و میزبانی از دوستداران رهبر شهید انقلاب در مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک ایشان تشکیل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی چندی پیش اعلام کرد که مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب بعد از دهه اول محرم برگزار خواهد شد.

محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، نیز در جلسه ستاد ملی تشییع و وداع با قائد اعظم شهید تاکید کرد که مراسم وداع با رهبر شهید امت اسلامی باید با محوریت مردم برگزار شود.