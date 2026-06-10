دبیر ستاد ملی وداع با رهبر شهید انقلاب منصوب شد
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تعیین شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۱۴| |
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علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تعیین شد. این ستاد به منظور هماهنگی های زیرساختی و میزبانی از دوستداران رهبر شهید انقلاب در مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک ایشان تشکیل شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی چندی پیش اعلام کرد که مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب بعد از دهه اول محرم برگزار خواهد شد.
محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، نیز در جلسه ستاد ملی تشییع و وداع با قائد اعظم شهید تاکید کرد که مراسم وداع با رهبر شهید امت اسلامی باید با محوریت مردم برگزار شود.
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