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کد خبر:۱۳۷۸۳۱۲
کد خبر:۱۳۷۸۳۱۲
35973 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

تصاویر انتقال 24 بمب‌افکن‌ بی 52 به انگلیس

در ادامه تحرکات نظامی آمریکا، 24 بمب‌افکن در بریتانیا مستقر شده‌اند که آخرین آنها امروز صبح (نهمین بمب‌افکن B-52 از پایگاه هوایی مینوت، داکوتای شمالی) به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد گلاسترشر، بریتانیا رسیده است. در حملات آمریکا به ایران (جنگ رمضان) 6 بمب افکن بی 52 مشارکت داشتند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر بمب افکن بی 52 b52 پایگاه هوایی گلاسترشر ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
عجب
|
United States of America
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
12
پاسخ
به شما قول می دهم در بهبوحه جام جهانی که مردم حواسشان پرت شده همچین حملاتی انجام دهند که حتی فکر را هم نکنید. بهتر است بهترین برنامه ای را که دارید پیاده کنید. وقتی اسراییل حمله کرد بهترین فرصت بود که اتش بس را تمام شده اعلام کنید و کل منطقه خصوصا عراق که از ان برای حمله به ایران استفاده می شود در هم بریزید.
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
6
پاسخ
یه جنگ اتمی در راهه ..
شک نکنین !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
7
پاسخ
انگار مسلح بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
16
پاسخ
بعد این انگلیس روباه میگه من هیچ دخالتی در حمله به ایران ندارم
ناشناس
|
Luxembourg
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
10
پاسخ
ب۵۲ مخصوص کارپت بمب است
می خواهند شخم بزنند
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
7
پاسخ
مذاکره نکنید چه کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
7
پاسخ
چرا حمله پیش دستانه نمی کنیم؟
معلوم است نا روز یک شنبه هفته آینده به ما حمله می کنند خوب دریای عمان رو مین ریزی کنید و پیش ازز آنها خمله کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
5
پاسخ
آغار پایان آمریکا و اروپا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
12
پاسخ
حدا پشت و پناه ماست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
6
پاسخ
باید به هر نحوی شده چین رو وسوسه کنیم به تصرف تایوان الان مهماتشون خالی داره میشه وگرنه عاشق چشم و ابروی ما نبودن بخوان توافق کنن. تمام‌زورشون‌رو زدن دیگه ۲۴ تا بمب افکن نشون میده چقدر زور زدن.
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