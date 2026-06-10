نبض خبر
تصاویر انتقال 24 بمبافکن بی 52 به انگلیس
در ادامه تحرکات نظامی آمریکا، 24 بمبافکن در بریتانیا مستقر شدهاند که آخرین آنها امروز صبح (نهمین بمبافکن B-52 از پایگاه هوایی مینوت، داکوتای شمالی) به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد گلاسترشر، بریتانیا رسیده است. در حملات آمریکا به ایران (جنگ رمضان) 6 بمب افکن بی 52 مشارکت داشتند.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر بمب افکن بی 52 b52 پایگاه هوایی گلاسترشر ویدیو
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به شما قول می دهم در بهبوحه جام جهانی که مردم حواسشان پرت شده همچین حملاتی انجام دهند که حتی فکر را هم نکنید. بهتر است بهترین برنامه ای را که دارید پیاده کنید. وقتی اسراییل حمله کرد بهترین فرصت بود که اتش بس را تمام شده اعلام کنید و کل منطقه خصوصا عراق که از ان برای حمله به ایران استفاده می شود در هم بریزید.
چرا حمله پیش دستانه نمی کنیم؟
معلوم است نا روز یک شنبه هفته آینده به ما حمله می کنند خوب دریای عمان رو مین ریزی کنید و پیش ازز آنها خمله کنید.
معلوم است نا روز یک شنبه هفته آینده به ما حمله می کنند خوب دریای عمان رو مین ریزی کنید و پیش ازز آنها خمله کنید.