در ادامه تحرکات نظامی آمریکا، 24 بمب‌افکن در بریتانیا مستقر شده‌اند که آخرین آنها امروز صبح (نهمین بمب‌افکن B-52 از پایگاه هوایی مینوت، داکوتای شمالی) به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد گلاسترشر، بریتانیا رسیده است. در حملات آمریکا به ایران (جنگ رمضان) 6 بمب افکن بی 52 مشارکت داشتند.