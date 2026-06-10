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فوری: تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام

نمایندگی ایران در وین: پاسخ می‌دهیم
کد خبر: ۱۳۷۸۳۰۸
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فوری: تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام

به گزارش تابناک؛ نمایندگی ایران در وین اعلام کرد: امروز، شورای حکام با رأیی ضعیف، قطعنامه سیاسی دیگری در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصویب کرد؛ عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی.

 چگونه می‌توان به آژانس انرژی اتمی قابل اعتماد بود وقتی که توسط جنگ‌طلبان مورد استفاده ابزاری قرار گرفته و به گونه‌ای ناتوان شده که حتی قادر به ابراز نگرانی ساده در مورد گسترده‌ترین حملات مسلحانه غیرقانونی - بی‌سابقه در تاریخ خود - به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت حفاظت یک کشور عضو نیست؟

 ایران از حقوق مسلم خود، از جمله در پاسخ به این قطعنامه ناقص، کوتاه نخواهد کرد.

این قطعنامه که با ۲۱ رأی موافق؛ ۱۰ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف به تصویب رسید؛ از ایران میخواهد سرنوشت تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده و اورانیوم غنی‌شده‌ای رو که در این تأسیسات نگهداری میشد به آژانس اطلاع بده.

گفتنی است؛ یک روز قبل از جنگ دوازده روزه هم اتفاق مشابهی در آژانس انرژی اتمی رخ داده بود.

همچنین گزارش‌ها حاکی است روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف داده‌اند. 

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قطعنامه ضدایرانی تصویب شورای حکام تاسیسات هسته‌ای حملات مسلحانه
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اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
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