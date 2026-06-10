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اسراییل حمله ایران به پایگاه هوایی را تایید کرد

ارتش رژیم صهیونیستی تایید کرد که در جریان آخرین تشدید تنش با ایران، اصابتی در پایگاه نیروی هوایی رامات دیوید ثبت شده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۰۴
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اسراییل حمله ایران به پایگاه هوایی را تایید کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تارنمای صهیونیستی «وای نت» به نقل از سخنگوی ارتش این رژیم افزود که ارتش در حال بررسی این موضوع است که آیا این اصابت ترکش بوده یا اصابت مستقیم، و ارزیابی اولیه این است که ترکش بزرگی بوده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز این مساله را تایید کرده است درحالیکه اسرائیل پیش از این به دنبال کتمان خسارات ناشی از پاسخ موشکی ایران پس از تشدید دور تازه‌ای تنش‌ها در اوایل این هفته بود.

پیشتر یک تصویر ماهواره‌ای از سوی شرکت Soar منتشر شده بود که احتمال حمله به پایگاه هوایی رامات دیوید را نشان می‌دهد.

این شرکت در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرده بود که اگرچه تصاویر وضوح پایینی دارند، اما یک تکه سفید رنگ که قبلا محل آشیانه بوده، قابل مشاهده است.

این تکه سفید در تصویر جدید تبدیل به یک لکه سیاه رنگ شده و حاکی از تخریب آن محل است.

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پایگاه اسرائیلی پایگاه هوایی حمله موشکی ترکش تخریب
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