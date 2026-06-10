عکس: تیراندازی مرگبار در ژوهانسبورگ

پلیس آفریقای جنوبی از وقوع یک حمله مسلحانه گسترده در سکونتگاه غیررسمی «جامپرز» در شرق ژوهانسبورگ خبر داد. در این حادثه که شامگاه سه‌شنبه رخ داد، دست‌کم ۱۲ نفر جان باختند و ۹ نفر مجروح شدند. نیروهای امنیتی با اعلام آغاز عملیات گسترده برای دستگیری بیش از ۱۰ ضارب متواری، وضعیت در این منطقه را تحت کنترل گرفته‌اند.