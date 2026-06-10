اختلاف بین آمریکا و اسراییل درباره لبنان
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در حالی که ایران و عمان در آستانه تشکیل یک کمیته حقوقی بینالمللی درباره تنگه هرمز قرار دارند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از هدف قرار گرفتن بالگرد آمریکایی پس از عبور از محدوده تعیینشده از سوی ایران خبر داد و هشدار داد که ادامه نقض آتشبس از سوی آمریکا و اسرائیل، مسیر مذاکرات را بیش از پیش مسدود خواهد کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به بروز اختلافات جدی میان واشنگتن و تلآویو بر سر پرونده لبنان، از شکاف در روابط دو طرف خبر داد.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: موضوع تنگه هرمز از همان روزهای اول یکی از موضوعات مهم و تاثیرگزاری بود که هیچ موقع از دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس خارج نشد. علی رغم اینکه برخی از دستگاهها نظرشان بر این بود که در شورای عالی امنیت ملی در شعام مطرح شود، اما ظاهرا این موضوع باید قانون باشد. برهمین اساس جلسات متعدد کارشناسی صورت گرفت که هنوز هم ادامه دارد. چارچوب کار مشخص شده است و منتظر هستیم تا در اولین جلسه در صحن علنی مطرح شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح جزییات بیشتر تصریح کرد: همانطور که تنگه هرمز جزو آبهای سرزمینی ما است، بخشی از آن به عمان نیز مربوط میشود. این موضوع در مذاکرات دستگاه دیپلماسی ما با عمانیها مطرح شده است و حتی در شرف یک کمیته حقوقی بین المللی بین این دو کشور است که در چارچوب مسایل بین المللی برای آن به یک توافق نهایی برسند. مالکی خاطرنشان کرد: هرچقدر این مسیر جلوتر برود حضور و خرده فرمایشات آمریکاییها کمرنگتر میشود. باید هرچه سریعتر این موضوع انجام شود تا تبدیل به قانون شود.
مالکی در پاسخ به چگونگی روند مذاکرات با وجود حملات اخیر بیان کرد: رابطه مذاکره و نقض آتش بس رابطهای مستقیم است؛ هرچه قدر رژیم صهیونیستی و آمریکاییها آتش بس را نقض کنند، ایران چندگام از میز مذاکره فاصله میگیرد. آمریکا اگر به دنبال مذاکره است نباید آتش بس را نقض کند.
وی افزود: ایران با تاکتیک روز حرکت میکند و ترامپ از همان حرکات سنتی و فریب دهنده میخواهد به میز مذاکره برگردد که برای ایران این موضوع قابل قبول نیست و کمرنگ میشود. هم چنین زحمت و کار را برای کشورهایی مانند پاکستان، قطر و عمان (به منظور میانجی گری برای مذاکره) سختتر میکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: اطلاع واثق داریم که بین آمریکاییها و رژیم صهیونیستی سر قضیه لبنان اختلاف به وجود آمده است. در خبرهایی که داشتیم بحثهای جدی بین ترامپ و نتانیاهو در میان بوده است. این شکاف به وجود آمده است و آمریکا جلوی زیادهخواهی و وحشی گریهای رژیم صهیونیستی را نگیرد انتظار برگشت ایران به میز مذاکره را نخواهد داشت.