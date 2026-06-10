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انتقاد معاون حسن روحانی از صداوسیما

معاون رئیس‌جمهور در دولت حسن روحانی در همایش بزرگداشت رهبر شهید انقلاب از محدود کردن نقش زنان توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۰۰
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معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در دولت روحانی در همایش بزرگداشت رهبر شهید انقلاب که در تالار وحدت برگزار شد، با اشاره به خصوصیات اخلاقی و مدیریتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اظهار داشت: ما از ابتدای سال ۱۳۷۶ که برای نخستین بار دو زن وارد دولت جمهوری اسلامی ایران شدند شاهد بودیم که نوع برخورد و رفتار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ما هیچ تفاوتی با آقایان نداشت بلکه همراه با احترام بیشتری بود.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و ارتباطات، هیچ تفاوت و تفکیکی میان خانم ها و آقایان مسئول قائل نبودند و نگاهی پیشرو و آینده‌نگر داشتند. شاهدی روشن بر این مدعا، تلاش‌های دکتر زهرا شجاعی در نمازهای که در ماه مبارک رمضان با حضور رهبر انقلاب اقامه می شد بود. ایشان پیگیری کردند که زنان بتوانند در صفوف جلوتر نماز حضور یابند و حتی در صف اول قرار گیرند. آن زمان مرحومه شجاعی با اجازه و نظر صریح حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در صف اول نماز در کنار آقایان ایستاد و تصاویر آن موجود است. این اقدام، نمادی آشکار از نگاه پیشرو و آینده‌نگر رهبر شهید انقلاب به مسائل زنان و مشارکت اجتماعی آنان بود. البته باید اشاره کرد که صداوسیما در این زمینه همراهی لازم را نداشت و به نظر می‌رسید که این نگاه پیشرو را محدود و کنترل می‌کرد.

 

 

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معصومه ابتکار آیت الله خامنه ای رهبر شهید زهرا شجاعی حقوق زنان تالار وحدت مدیریت انقلابی پیشرفت زنان ایران عدالت جنسیتی آینده نگری رهبر زنان در دولت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
12
پاسخ
تو اين اوضاع جنگ، امر ديگري نبود كه خانم ابتكار نگرانش باشند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
اونوقت کدوم محدود کردن نقش زنان در صدا و سیما؟ خانم ابتکار انگار دنبال حاشیه هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
17
پاسخ
شما اول گرین کارت پسرت وعروست را باطل کن وبعد حرف بزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
12
پاسخ
کی صدا وسیما میبینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
18
پاسخ
راستی مادر پسرت و عروست کجا هستن ازشون خبری نیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
16
پاسخ
گرینکارت خودتو شوهرتو پسرت باطل نشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
19
پاسخ
وقتی تصویر این خانم را می‌بینم یاد بدبختی هایی که کشور گرفتارش شده می افتم،با پول بیت‌المال بچه‌هاش توی آمریکا وکانادا خوش گذرانی کردند مردم نان شب گیرشان نمیاد.
کرمانشاهی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
18
پاسخ
نام این خانم عاشق آمریکا که همسر ،پسر وعروس ونوه اش درامریک هستند نیلوفر است نه معصومه
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
19
پاسخ
چه رویی داره بسیار خجالت اوره چنین کسی که باید ممنوع تصویر بشه مملکت نابود کردن با باند حسن فریدون بسیار مایه خجالت
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
21
پاسخ
خانم ابتکار بس کنید دیگه پیرزن پر حاشیه
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