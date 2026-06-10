انتقاد معاون حسن روحانی از صداوسیما
معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهور در دولت روحانی در همایش بزرگداشت رهبر شهید انقلاب که در تالار وحدت برگزار شد، با اشاره به خصوصیات اخلاقی و مدیریتی حضرت آیتالله خامنهای اظهار داشت: ما از ابتدای سال ۱۳۷۶ که برای نخستین بار دو زن وارد دولت جمهوری اسلامی ایران شدند شاهد بودیم که نوع برخورد و رفتار حضرت آیتالله خامنهای با ما هیچ تفاوتی با آقایان نداشت بلکه همراه با احترام بیشتری بود.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در مسئولیتپذیری، پاسخگویی و ارتباطات، هیچ تفاوت و تفکیکی میان خانم ها و آقایان مسئول قائل نبودند و نگاهی پیشرو و آیندهنگر داشتند. شاهدی روشن بر این مدعا، تلاشهای دکتر زهرا شجاعی در نمازهای که در ماه مبارک رمضان با حضور رهبر انقلاب اقامه می شد بود. ایشان پیگیری کردند که زنان بتوانند در صفوف جلوتر نماز حضور یابند و حتی در صف اول قرار گیرند. آن زمان مرحومه شجاعی با اجازه و نظر صریح حضرت آیتالله خامنهای در صف اول نماز در کنار آقایان ایستاد و تصاویر آن موجود است. این اقدام، نمادی آشکار از نگاه پیشرو و آیندهنگر رهبر شهید انقلاب به مسائل زنان و مشارکت اجتماعی آنان بود. البته باید اشاره کرد که صداوسیما در این زمینه همراهی لازم را نداشت و به نظر میرسید که این نگاه پیشرو را محدود و کنترل میکرد.