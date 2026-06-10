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بیش از ۲ هزار حاجی امروز وارد کشور می‌شوند

با وجود اینکه در روزهای قبل به دلیل محدودیت‌ها، پرواز حجاج کاهش یافته بود از امروز ۲۰ خرداد هم پروازها و هم فرودگاه‌های ۶ گانه، آماده پذیرش حجاج شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۹۶
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بیش از ۲ هزار حاجی امروز وارد کشور می‌شوند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روند بازگشت زائران به روال عادی برگشت و بیش از ۲ هزار حاجی امروز ۲۰ خرداد به کشور برمی‌گردند. رئیس سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان می‌گوید که «حجاج با ۹ پرواز از جده به تهران، اصفهان، شیراز و گرگان منتقل می‌شوند.»

عملیات بازگشت حجاج از ۱۱ خرداد آغاز شد، اما همزمان با جنگ نصر، پرواز‌ها برای چند ساعت متوقف شد و سپس فقط به تعداد محدود به مقصد مشهد و تهران انجام گرفت. این تغییر ناگهانی، برنامه تعدادی از کاروان‌ها را به هم ریخت و موجب عقب‌افتادن بخشی از پرواز‌های بازگشت شد.

اما حالا علاوه بر ۴ فرودگاه مقصد امروز، در صورت وجود زائر و نیاز عملیاتی، پرواز‌هایی نیز به مشهد و زاهدان انجام خواهد شد. سازمان حج تأکید دارد که «جبران تأخیر‌ها و انتقال حجاج بدون وقفه ادامه دارد.»

هنوز بیش از ۱۰ هزار حاجی در عربستان هستند و پرونده بازگشت حجاج باز است. برخی زائران و خانواده‌ها همچنان از زمان دقیق پرواز خود اطلاع قطعی ندارند و تغییرات چندباره برنامه‌ها باعث شده بخشی از کاروان‌ها در انتظار اعلام نهایی زمان بازگشت بمانند.

کارشناس حوزه حج محمد اسماعیلی می‌گوید که با توجه به گذشت بیش از ۱۰ روز از پایان مناسک حج باید بخش زیادی از حجاج باید تاکنون به کشور بازگشته بودند و ادامه انتظار برخی کاروان‌ها قابل قبول نیست.

اما کارشناس زیارتی دیگر علی رحمتی می‌گوید که از همان لحظه‌ای که امکان پرواز فراهم شد، بازگشت حجاج آغاز شد و محدودیت اصلی کمبود پرواز بود، نه تعلل در اعزام‌ها.

کارشناسان می‌گویند که باید با طرف سعودی برای استفاده از ظرفیت دیگر ایرلاین‌های ایرانی مذاکره شود و با توجه به شرایط منطقه حجاج زودتر به کشور برگردند.

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