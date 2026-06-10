ترامپ در گفتگو با کانال ۱۳ اسرائیل باز هم ایران را تهدید کرد
ترامپ: به زودی حملات بیشتری علیه ایران پیشبینی میشود، احتمالاً از آنچه دیشب دیدیم، قابل توجهتر خواهند بود!
کد خبر: ۱۳۷۸۲۹۵| |
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به گزارش تابناک؛ ترامپ در گفتگو با کانال ۱۳ اسرائیل مدعی شد: به زودی حملات بیشتری علیه ایران پیشبینی میشود، احتمالاً از آنچه دیشب دیدیم، قابل توجهتر خواهند بود! علاوه بر این، یک گزینه واقعی برای حمله به تأسیسات برق در ایران وجود خواهد داشت.
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