دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد که پهپاد ایران به میان دو خلبان هلی کوپتر آپاچی برخورد کرده و آتش گرفته و منفجر شده و خلبان‌ها هلی کوپتر را روی آب نشانده‌اند و یک شهپاد آنها را نجات داده است. ترامپ مدعی شد ایران در حال وقت کشی در مذاکرات است و به زمان صدور دستور حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران توسط او نزدیک شده‌ایم. گزارش کامل فاکس نیوز و ادعاهای ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.