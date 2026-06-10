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لفاظی ترامپ درباره صدور دستور حمله به پلها و نیروگاههای ایران + زیرنویس
دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد که پهپاد ایران به میان دو خلبان هلی کوپتر آپاچی برخورد کرده و آتش گرفته و منفجر شده و خلبانها هلی کوپتر را روی آب نشاندهاند و یک شهپاد آنها را نجات داده است. ترامپ مدعی شد ایران در حال وقت کشی در مذاکرات است و به زمان صدور دستور حمله به پلها و نیروگاههای ایران توسط او نزدیک شدهایم. گزارش کامل فاکس نیوز و ادعاهای ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ آپاچی ای.اچ-64 ویدیو حمله آمریکا به ایران جنگ آمریکا و ایران مذاکرات ایران و آمریکا
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