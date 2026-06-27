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چگونه یک ویروس بدن انسان را آلوده می‌کند؟ در این ویدیو، روند ورود ویروس آنفلوانزا به بدن انسان و تکثیر آن در...

روایت نگران کننده مقام مسئول از وضعیت بحرانی دارو احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره...

ویدیوی نوزاد ایرانی که بیش از ده میلیون دیده شد! ویدیوی نوزاد ایرانی از قبل و بعد از شروع خوردن که بیش از ده میلیون دیده...

آمار وحشتناک از مبتلایان به ایدز در ایران آمار فاجعه بار جدید از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره شمار مبتلایان...

ویروس هانتا مثل کرونا عمل می‌کند؟ رئیس سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: «وضعیت مربوط به کشتی قرنطینه‌شده MV...

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چهارمین عامل مرگ‌ومیر در جهان اعلام شد بر اساس اعلام متخصصان، پوکی استخوان چهارمین عامل مرگ‌ومیر در سطح جهانی...

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چرا بسیاری از بیماران داروهای لاغری را کنار می‌گذارند؟ یک مطالعه جدید نشان می‌دهد جراحی چاقی در دو سال، کاهش وزن بسیار بیشتری...

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