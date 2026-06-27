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کد خبر:۱۳۷۸۲۹۱
کد خبر:۱۳۷۸۲۹۱
531 بازدید
آسپرین؛

چرا بوها ناگهان خاطرات قدیمی را زنده می‌کنند؟

بوها می‌توانند موجی از خاطرات فراموش‌شده را در ذهن زنده کنند؛ از بوی کلر استخرهای کودکی تا عطر کاج در روزهای کریسمس. دلیل این اثرگذاری، ارتباط نزدیک بخش‌های مسئول بویایی با نواحی حافظه در مغز، به‌ویژه هیپوکامپ است؛ جایی که در شکل‌گیری خاطرات تازه نقش اساسی دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد وقتی اطلاعات در حضور یک بوی خاص آموخته می‌شوند، تجربه دوباره همان بو می‌تواند یادآوری آن اطلاعات را زنده‌تر کند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید که چرا حس بویایی چنین پیوند قدرتمندی با حافظه دارد.
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