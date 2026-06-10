حمله پلیس به سالن ماساژ به دلیل اشاعه فحشا
به گزارش تابناک به نقل از دیروزبان؛ بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی اداره پلیس استان سامسون، این عملیات توسط تیمهای اداره مبارزه با جرایم اخلاقی وابسته به شعبه امنیت عمومی انجام شد. تحقیقات پلیس در قالب یک پرونده برنامهریزیشده و با محوریت اتهام «تشویق به فحشا، واسطهگری و فراهم کردن مکان و امکانات برای انجام آن» صورت گرفت. پس از جمعآوری شواهد و اطلاعات لازم، مأموران به یک مرکز اسپا و سالن ماساژ در منطقه آتاکوم یورش بردند.
در جریان این عملیات، سه مظنون شامل «گ. ک» ۴۲ ساله، «ه. د» ۳۸ ساله و «ی. گ» ۲۵ ساله شناسایی و بازداشت شدند. مقامهای امنیتی اعلام کردند که تحقیقات اولیه نشان میدهد این افراد در اداره و سازماندهی فعالیتهای غیرقانونی در محل مورد نظر نقش داشتهاند.
تحقیقات پلیس همچنین منجر به شناسایی ۱۲ زن به عنوان قربانی و ۴۷ مرد شد که اطلاعاتی درباره فعالیتهای صورتگرفته در این مرکز در اختیار مأموران قرار دادهاند. مقامهای قضایی و انتظامی در حال بررسی نقش افراد مختلف در این پرونده هستند و احتمال گسترش دامنه تحقیقات نیز وجود دارد.
مأموران در بازرسی از محل، مجموعهای از وسایل و مدارک را کشف کردند. در میان اقلام ضبطشده، ۹ دستگاه بیسیم دستی، تعداد زیادی وسایل و تجهیزات جنسی، سه دفترچه یادداشت حاوی سوابق و اطلاعات مالی مربوط به کارکنان زن مرکز، دو قبضه اسلحه کلت بادی و ۴۹ قرص دارویی مصنوعی یا صنعتی مشاهده شد. پلیس اعلام کرد این اقلام به عنوان ادله احتمالی در روند رسیدگی قضایی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
علاوه بر این، تلفنهای همراه متعلق به مظنونان و همچنین دستگاه ضبط تصاویر دوربینهای مداربسته مرکز نیز برای انجام بررسیهای فنی و کارشناسی توقیف شد. کارشناسان پلیس در حال بررسی محتویات این تجهیزات هستند تا ابعاد بیشتری از فعالیتهای صورتگرفته در این مرکز مشخص شود.
مقامهای مسئول تأکید کردند که عملیات در چارچوب مبارزه با جرایم سازمانیافته و فعالیتهای مرتبط با بهرهکشی جنسی انجام شده است. به گفته آنان، تحقیقات همچنان ادامه دارد و امکان احضار یا بازداشت افراد دیگری نیز وجود دارد.