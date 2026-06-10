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کد خبر: ۱۳۷۸۲۸۹
بازدید: ۲۱۳۰

عکس: خشونت‌های ضد مهاجرتی در ایرلند شمالی

پس از حمله چاقوکشی یک پناهجوی ۳۰ ساله سودانی به یک شهروند بلفاست که منجر به جراحت شدید و نابینایی قربانی شد، مرکز ایرلند شمالی صحنه ناآرامی‌های بی‌سابقه شد. در حالی که این مهاجم در دادگاه تفهیم اتهام شده، گروه‌های معترض با تجمع در نقاط مختلف پایتخت، در اقدامی تلافی‌جویانه اقدام به آتش‌زدن خودروها، یک دستگاه اتوبوس و ساختمان‌های مسکونی کردند. این خشونت‌ها ساکنان محلی را ناچار به تخلیه خانه‌های خود کرده و فضای سیاسی و اجتماعی بلفاست را در وضعیت هشدار قرار داده است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری ایرلند شمالی اغتراضات
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.