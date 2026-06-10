تکذیب ادعای کشف تجهیزات مشکوک در لواسان

دادستان عمومی و انقلاب لواسانات با بی‌اساس خواندن ادعای کشف تجهیزات هدایت جنگنده‌های دشمن در این منطقه، این موضوع را شایعه‌ای کذب و عاری از حقیقت اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دادستان عمومی و انقلاب لواسانات با بی‌اساس خواندن ادعای کشف تجهیزات هدایت جنگنده‌های دشمن در این منطقه، این موضوع را شایعه‌ای کذب و عاری از حقیقت اعلام کرد.

مرتضی درویش‌وند، در واکنش به انتشار تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «پیداشدن تجهیزات پشتیبان برای هدایت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در لواسان»، اظهار داشت: این شایعه سراسر نادرست و بی‌پایه است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ نوع تجهیزات نظامی، جاسوسی یا کمک‌رسانی مرتبط با رژیم صهیونیستی در محدوده لواسان کشف نشده است، گفت: نسبت دادن تصاویر منتشرشده به ابزار‌های هدایت جنگنده‌های صهیونیستی، کاملاً غیرتخصصی و از اساس غلط است.

درویش‌وند افزود: متأسفانه برخی افراد ناآگاه یا بدخواه با پخش این تصاویر و ادعا‌ها بدون هماهنگی با مراجع مسئول، آرامش روانی مردم را نشانه گرفته‌اند.