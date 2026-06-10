ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز: تهران زمان بسیار زیادی را برای دستیابی به توافق هدر داده است و او به صدور دستورات جدید برای انجام حملات علیه ایران نزدیک شده است.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس‌نیوز اعلام کرد که تهران زمان بسیار زیادی را برای دستیابی به توافق هدر داده است و او به صدور دستورات جدید برای انجام حملات علیه ایران نزدیک شده است.

ترامپ در گفتگو با فاکس‌نیوز اعلام کرد که در آستانه صدور فرمان حملات جدیدی به نیروگاه‌های برق و پل‌ها در ایران است.