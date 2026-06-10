ترامپ دستور حملات جدید به ایران را صادر میکند
ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز: تهران زمان بسیار زیادی را برای دستیابی به توافق هدر داده است و او به صدور دستورات جدید برای انجام حملات علیه ایران نزدیک شده است.
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در گفتگو با فاکسنیوز اعلام کرد که تهران زمان بسیار زیادی را برای دستیابی به توافق هدر داده است و او به صدور دستورات جدید برای انجام حملات علیه ایران نزدیک شده است.
ترامپ در گفتگو با فاکسنیوز اعلام کرد که در آستانه صدور فرمان حملات جدیدی به نیروگاههای برق و پلها در ایران است.
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