مسابقات ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی

مسئول برگزاری دومین دوره مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی نفرات و تیم‌های برتر در بخش آقایان و بانوان را اعلام کرد و گفت: این دوره از مسابقات با حضور حدود ۳۰۰ ورزشکار از سراسر کشور، برگزار شد.

به گزارش تابناک، ایمان متقیان نژاد با اشاره به اینکه دومین دوره مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی در بخش آقایان و بانوان جمعا در ۶ رشته ورزشی او-اسپرت (ورزش‌های با مانع)، تمرینات ورزشی کاربردی (فانکشنال ترینینگ)، دوچرخه ثابت و چرخ‌های سالنی (اسپینینگ)، فیوژن فیتنس، کلیستنیکس و وزرش‌های خیابانی و همچنین ورزش‌های در آب برگزار شد، اظهار کرد: این مسابقات از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ خردادماه سال جاری با برنامه‌ریزی و تصمیم فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی در استان مازندران (فرح‌آباد-ساری)، برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی در شرایط حساس کنونی کشور تمام تلاش خود را به کار بست تا این دوره از مسابقات از نظر کمی و کیفی بهتر از دوره نخست برگزار شود، عنوان کرد: در مجموع حدود ۳۰۰ ورزشکار از سراسر ایران خود را به محل مسابقات رساندند که اتفاقی مهم و ارزنده بود و خداراشاکریم که ورزشکاران از محل اسکان و محل برگزاری مسابقات رضایت کامل داشتند و مسابقات در فضایی نشاط آور بهترین شکل ممکن و در سطحی بالا برگزار شد.

نایب رییس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی افزود: هدف و رسالت نهایی فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی، افزایش میزان فعالیت بدنی و مقابله با کم تحرکی است و برگزاری رویداد‌های ورزشی چند رشته‌ای ایده‌ای اثرگذار از سوی فدراسیون است که طی چند سال گذشته مدنظر قرار گرفته و رشته‌های ورزشی مختلف طی هر سال در قالب المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی و همچنین مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

او-اسپرت (ورزش‌های با مانع)

مقام اول آقایان: احمد هادی نژاد و علی رجبی از استان مازندران/ مقام اول بانوان:: آیدا زارعی و سمیرا صفری از استان مازندران

مقام دوم آقایان: محمود محمودزاده و رضا مصلی نژاد از استان فارس/ مقام دوم بانوان: لاله عزیزی و زهرا علیپور آتانی از استان قزوین

مقام سوم مشترک آقایان: مجتبی ولی بیگی درویشی و محمد طا‌ها شیخی آتانی از استان قزوین و آبتین طاهری و فردین زارعی از استان تهران

مقام سوم بانوان: هستی محمدی نعیم و الهه زرین کلام از استان همدان

تمرینات ورزشی کاربردی (فانکشنال ترینینگ)

مقام اول آقایان: علیرضا دانشمندی از استان فارس/ مقام اول بانوان: طلا آقا مرادی از استان قزوین

مقام دوم آقایان: ابوالفضل رضایی از استان مازندران/ مقام دوم بانوان: ثنا ترابی از استان همدان

مقام سوم آقایان: محمد جواد شه مرادی از استان گلستان/ مقام سوم بانوان: ملینا نصیری از استان تهران

دوچرخه ثابت و چرخ‌های ثابت سالنی اسپینینگ (بانوان)

مقام اول: بهناز بلند همت و زینب صالحی از استان فارس

مقام دوم: پریماه سادات حسینی و منیره جیرانی از استان سمنان

مقام سوم: سارا داداشی زاده و زهره نعیمی از استان مرکزی

فیوژن فیتنس

مقام اول آقایان: محسن سالاری فر از استان کهگیلویه بویراحمد/ مقام اول بانوان: ستایش محمدپور از استان تهران

مقام دوم آقایان: محمد مهدی بهمنی از استان قم/ مقام دوم بانوان: فاطمه نادری از استان چهارمحال و بختیاری

مقام سوم آقایان: سینا محمدزاده از استان تهران/ مقام سوم بانوان: محدثه رضاپور از استان هرمزگان

کلیستنیکس و وزرش‌های خیابانی (آقایان)

مقام اول آقایان: عادل کریمی از استان مازندران

مقام دوم آقایان: علی نیکدل از استان خراسان رضوی

مقام سوم آقایان: سید حمید محسنی از استان قم و علی عباسی از استان آذربایجان شرقی

ورزش‌های در آب

مقام اول آقایان: امیرحسین کرامت امیرکالئی از استان مازندران/ مقام اول بانوان: هنگامه نیک زارع از استان البرز

مقام دوم آقایان: سید امیر کامی شیرازی از استان سمنان/ مقام دوم بانوان: سیده فاطمه زهرا احمدی پهنه کلائی از استان مازندران

مقام سوم آقایان: امیر محمد پورکاظم از استان گیلان/ مقام سوم بانوان: تانیا عباسقلی زاده از استان مازندران

تیم‌های برتر:

مقام اول آقایان: مازندران/ مقام اول بانوان: مازندران

مقام دوم آقایان: فارس/ مقام دوم بانوان: قزوین

مقام سوم آقایان: کهگیلویه بویراحمد/ مقام سوم بانوان: تهران