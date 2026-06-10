مسابقات ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی
به گزارش تابناک، ایمان متقیان نژاد با اشاره به اینکه دومین دوره مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی در بخش آقایان و بانوان جمعا در ۶ رشته ورزشی او-اسپرت (ورزشهای با مانع)، تمرینات ورزشی کاربردی (فانکشنال ترینینگ)، دوچرخه ثابت و چرخهای سالنی (اسپینینگ)، فیوژن فیتنس، کلیستنیکس و وزرشهای خیابانی و همچنین ورزشهای در آب برگزار شد، اظهار کرد: این مسابقات از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ خردادماه سال جاری با برنامهریزی و تصمیم فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی در استان مازندران (فرحآباد-ساری)، برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی در شرایط حساس کنونی کشور تمام تلاش خود را به کار بست تا این دوره از مسابقات از نظر کمی و کیفی بهتر از دوره نخست برگزار شود، عنوان کرد: در مجموع حدود ۳۰۰ ورزشکار از سراسر ایران خود را به محل مسابقات رساندند که اتفاقی مهم و ارزنده بود و خداراشاکریم که ورزشکاران از محل اسکان و محل برگزاری مسابقات رضایت کامل داشتند و مسابقات در فضایی نشاط آور بهترین شکل ممکن و در سطحی بالا برگزار شد.
نایب رییس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی افزود: هدف و رسالت نهایی فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی، افزایش میزان فعالیت بدنی و مقابله با کم تحرکی است و برگزاری رویدادهای ورزشی چند رشتهای ایدهای اثرگذار از سوی فدراسیون است که طی چند سال گذشته مدنظر قرار گرفته و رشتههای ورزشی مختلف طی هر سال در قالب المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی و همچنین مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
او-اسپرت (ورزشهای با مانع)
مقام اول آقایان: احمد هادی نژاد و علی رجبی از استان مازندران/ مقام اول بانوان:: آیدا زارعی و سمیرا صفری از استان مازندران
مقام دوم آقایان: محمود محمودزاده و رضا مصلی نژاد از استان فارس/ مقام دوم بانوان: لاله عزیزی و زهرا علیپور آتانی از استان قزوین
مقام سوم مشترک آقایان: مجتبی ولی بیگی درویشی و محمد طاها شیخی آتانی از استان قزوین و آبتین طاهری و فردین زارعی از استان تهران
مقام سوم بانوان: هستی محمدی نعیم و الهه زرین کلام از استان همدان
تمرینات ورزشی کاربردی (فانکشنال ترینینگ)
مقام اول آقایان: علیرضا دانشمندی از استان فارس/ مقام اول بانوان: طلا آقا مرادی از استان قزوین
مقام دوم آقایان: ابوالفضل رضایی از استان مازندران/ مقام دوم بانوان: ثنا ترابی از استان همدان
مقام سوم آقایان: محمد جواد شه مرادی از استان گلستان/ مقام سوم بانوان: ملینا نصیری از استان تهران
دوچرخه ثابت و چرخهای ثابت سالنی اسپینینگ (بانوان)
مقام اول: بهناز بلند همت و زینب صالحی از استان فارس
مقام دوم: پریماه سادات حسینی و منیره جیرانی از استان سمنان
مقام سوم: سارا داداشی زاده و زهره نعیمی از استان مرکزی
فیوژن فیتنس
مقام اول آقایان: محسن سالاری فر از استان کهگیلویه بویراحمد/ مقام اول بانوان: ستایش محمدپور از استان تهران
مقام دوم آقایان: محمد مهدی بهمنی از استان قم/ مقام دوم بانوان: فاطمه نادری از استان چهارمحال و بختیاری
مقام سوم آقایان: سینا محمدزاده از استان تهران/ مقام سوم بانوان: محدثه رضاپور از استان هرمزگان
کلیستنیکس و وزرشهای خیابانی (آقایان)
مقام اول آقایان: عادل کریمی از استان مازندران
مقام دوم آقایان: علی نیکدل از استان خراسان رضوی
مقام سوم آقایان: سید حمید محسنی از استان قم و علی عباسی از استان آذربایجان شرقی
ورزشهای در آب
مقام اول آقایان: امیرحسین کرامت امیرکالئی از استان مازندران/ مقام اول بانوان: هنگامه نیک زارع از استان البرز
مقام دوم آقایان: سید امیر کامی شیرازی از استان سمنان/ مقام دوم بانوان: سیده فاطمه زهرا احمدی پهنه کلائی از استان مازندران
مقام سوم آقایان: امیر محمد پورکاظم از استان گیلان/ مقام سوم بانوان: تانیا عباسقلی زاده از استان مازندران
تیمهای برتر:
مقام اول آقایان: مازندران/ مقام اول بانوان: مازندران
مقام دوم آقایان: فارس/ مقام دوم بانوان: قزوین
مقام سوم آقایان: کهگیلویه بویراحمد/ مقام سوم بانوان: تهران