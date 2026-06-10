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کد خبر: ۱۳۷۸۲۶۰
بازدید: ۴۸۵۹
نظرات: ۲

عکس: ترور معاون اطلاعات ارتش روسیه در نزدیکی مسکو

یک انفجار مهیب خودرو در نزدیکی مسکو، جان کلنل دامیر داویدوف، معاون اطلاعات ارتش روسیه، را گرفت. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از صحنه حادثه، خودروی BMW او را پس از انفجار در حال سوختن نشان می‌دهد و تلاش رهگذران برای نجات وی را از میان لاشه آتش‌گرفته به تصویر می‌کشد. جزئیات بیشتری درباره انگیزه این حمله و هویت عاملان احتمالی هنوز در دست بررسی است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری معاون اطلاعات ارتش روسیه ترور مسکو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۸
روسیه دیگه چقدر فلک زده ست! به نظرم بریم کمکش! این مثلا ابرقدرت بود ؟!!!
پاسخ
15
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۹
ارتش پخمه روسیه
پاسخ
14
3