عکس: ترور معاون اطلاعات ارتش روسیه در نزدیکی مسکو

یک انفجار مهیب خودرو در نزدیکی مسکو، جان کلنل دامیر داویدوف، معاون اطلاعات ارتش روسیه، را گرفت. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از صحنه حادثه، خودروی BMW او را پس از انفجار در حال سوختن نشان می‌دهد و تلاش رهگذران برای نجات وی را از میان لاشه آتش‌گرفته به تصویر می‌کشد. جزئیات بیشتری درباره انگیزه این حمله و هویت عاملان احتمالی هنوز در دست بررسی است.