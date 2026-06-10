عکس: ترور معاون اطلاعات ارتش روسیه در نزدیکی مسکو
یک انفجار مهیب خودرو در نزدیکی مسکو، جان کلنل دامیر داویدوف، معاون اطلاعات ارتش روسیه، را گرفت. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از صحنه حادثه، خودروی BMW او را پس از انفجار در حال سوختن نشان میدهد و تلاش رهگذران برای نجات وی را از میان لاشه آتشگرفته به تصویر میکشد. جزئیات بیشتری درباره انگیزه این حمله و هویت عاملان احتمالی هنوز در دست بررسی است.
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برچسبها:عکس خبری معاون اطلاعات ارتش روسیه ترور مسکو
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