ترامپ: ایران فرصت توافق را از دست داد

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: ارتش ایران کاملاً آشفته و بهم ریخته است. بخش زیادی از آن:مانند نیروی دریایی و هوایی آنها دیگر حتی وجود ندارد آنها کاملاً شکست خورده‌اند ایران فقط حرف می‌زند و هیچ عملی انجام نمی‌دهد قلدر خاورمیانه مرده است! آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی معطل کردند حالا باید هزینه آن را بپردازند!