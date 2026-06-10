صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: ایران فرصت توافق را از دست داد

ترامپ: آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی معطل کردند حالا باید هزینه آن را بپردازند!
کد خبر: ۱۳۷۸۲۵۹
| |
8503 بازدید
|
۱۲

ترامپ: ایران فرصت توافق را از دست داد

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: ارتش ایران کاملاً آشفته و بهم ریخته است. بخش زیادی از آن:مانند نیروی دریایی و هوایی آنها دیگر حتی وجود ندارد آنها کاملاً شکست خورده‌اند ایران فقط حرف می‌زند و هیچ عملی انجام نمی‌دهد قلدر خاورمیانه مرده است! آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی معطل کردند حالا باید هزینه آن را بپردازند!

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ تروث سوشال خاورمیانه مذاکره نیروی دریایی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ امشب سخنرانی اضطراری دارد
اختلاف بین آمریکا و اسراییل درباره لبنان
بیش از ۲ هزار حاجی امروز وارد کشور می‌شوند
روایت ترامپ از جزئیات سقوط بالگرد آمریکایی
از مسجد مهمان‌کُش تا ماجرای مذاکره
لیکود از نتانیاهو حمایت قاطع کرد
ترامپ دستور حملات جدید به ایران را صادر می‌کند
بی اعتبار شدن فیفا با اقدامات عجیب در جام جهانی ۲۰۲۶/ اینفانتینو عروسک دست ترامپ!
دعوت مکرون از سران قطر و عربستان برای نشست گروه ۷
ترامپ، خراب‌کننده‌ جام‌جهانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳۴
انتشار یافته: ۱۲
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
24
61
پاسخ
دیوانه است؟
محمد علی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
28
61
پاسخ
لطفا خفه شو.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
27
47
پاسخ
جوجه را آخر پاییز می ظمارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
35
57
پاسخ
باید بمب اتم ساخت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
24
54
پاسخ
کلا تعطیله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
20
46
پاسخ
شب دراز است و قلندر بیدار ، چزی که زیاد و مفته فرصته ، فرصتهای تازه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
29
47
پاسخ
ایران خفه اش کن لطفا
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
42
45
پاسخ
خفه شو مردک
ما اصلا با تو مذاکره نداشتیم
فقط مطالبه بود!
ما ترسی از مرگ و شهادت نداریم
یکی مرد جنگی بِه از صدهزار...
این نقطه ی قوت ماست!
چیزی شما جنایتکاران حتی از فکر کردن بهش هم عاجزید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
28
32
پاسخ
چائیدی
ایران دوست عشقم سید علی رهبرمممم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
32
35
پاسخ
منتظریم .. بیااااا ماهم میااااایم
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
3 ویدیو از لحظات اصابت موشک‌های ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۱۰۰ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۸۵ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۷۸ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mXz
tabnak.ir/005mXz