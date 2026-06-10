ترامپ: ایران فرصت توافق را از دست داد
ترامپ: آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی معطل کردند حالا باید هزینه آن را بپردازند!
کد خبر: ۱۳۷۸۲۵۹| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: ارتش ایران کاملاً آشفته و بهم ریخته است. بخش زیادی از آن:مانند نیروی دریایی و هوایی آنها دیگر حتی وجود ندارد آنها کاملاً شکست خوردهاند ایران فقط حرف میزند و هیچ عملی انجام نمیدهد قلدر خاورمیانه مرده است! آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی معطل کردند حالا باید هزینه آن را بپردازند!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳۴
انتشار یافته: ۱۲
شب دراز است و قلندر بیدار ، چزی که زیاد و مفته فرصته ، فرصتهای تازه
خفه شو مردک
ما اصلا با تو مذاکره نداشتیم
فقط مطالبه بود!
ما ترسی از مرگ و شهادت نداریم
یکی مرد جنگی بِه از صدهزار...
این نقطه ی قوت ماست!
چیزی شما جنایتکاران حتی از فکر کردن بهش هم عاجزید!
ما اصلا با تو مذاکره نداشتیم
فقط مطالبه بود!
ما ترسی از مرگ و شهادت نداریم
یکی مرد جنگی بِه از صدهزار...
این نقطه ی قوت ماست!
چیزی شما جنایتکاران حتی از فکر کردن بهش هم عاجزید!
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