بقایی: مذاکرات درپی تحولات دیشب نیازمند بازنگری است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در حاشیه مراسم اعطای نشان «پارسی جان» در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: با توجه به تحولات دیشب، لازم است شرایط و تحولات اخیر بررسی شود.
وی با بیان اینکه روندهای دیپلماتیک در خلأ شکل نمیگیرند، گفت: برای پیشبرد هر مذاکره یا فرایند دیپلماتیک، وجود حداقل فضای لازم ضروری است. متأسفانه آمریکا با ارسال پیامهای متناقض، تغییر مکرر مواضع و مطالبات و همچنین نقضهای مکرر آتشبس، به این روند آسیب وارد میکند.
بقائی همچنین افزود: رژیم صهیونیستی نیز با نقضهای مکرر آتشبس در لبنان، به روندهای دیپلماتیک لطمه میزند و طبیعی است که هر فرایند دیپلماتیکی از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی در میدان متضرر شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد: دیپلماسی و میدان دو امر جدا از هم نیستند، بلکه در کنار یکدیگر ابزارهایی برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران به شمار میروند.
وی ادامه داد: هر جا که لازم باشد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار به دشمن پاسخ خواهند داد و اتفاقات دیشب نیز نشان داد که نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنگ نمیکنند.
اسماعیل بقائی خاطرنشان کرد: در حوزه دیپلماسی نیز ارکان حاکمیت کاملاً هماهنگ عمل میکنند و در هر جا که لازم باشد از ابزار دیپلماسی و هر جا که اقتضا کند از توان نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهد شد.