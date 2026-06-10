عکس: سپیده‌دمِ گله‌ها؛ جاده چالوس زیر سم گوسفندان

با فرا رسیدنِ سپیده‌دم، شاهراهِ پرترددِ جاده چالوس شاهدِ صحنه‌ای استثنایی می‌شود؛ گله‌های عظیمِ گوسفندان که با حرکتی هماهنگ، جاده را زیرِ سُم‌های خود می‌گیرند. این پدیده که از ساعاتِ ابتدایی بامداد آغاز شده و تا پیش از اوج‌گیریِ گرمای روز ادامه دارد، نه تنها جلوه‌ای بصریِ منحصر به فرد به این مسیرِ کوهستانی می‌بخشد، بلکه استراتژیِ دامداران برای بهره‌مندی از هوای خنکِ صبحگاهی و عبورِ ایمن‌ترِ گله‌ها از این منطقه است.