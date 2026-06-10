ابوالقاسم طالبی کارگردان قلاده‌های طلا در تجمع خیابانی مقابل مجلس در یکشنبه 17 خرداد ادعاهایی مطرح کرده که سندی برایش ارائه نکرده است. طالبی با تشبیه پزشکیان به خوارج و بنی صدر بدون اسم بردن از او گفته است: «یکی بهم زنگ زد خب امام علی(ع) رو گفتی شمشیر گذاشتن؛ الان کی شمشیر گذاشته گلوی امام (رهبر انقلاب)؟!... عرض کردم شمشیر "من استعفا می‌دهم" یعنی مملکت رو می‌ریزم بهم، دوقطبی درست می‌کنم، پس هرچی من میگم همون بشه، یالا بریم مذاکره با آمریکا، حرف‌های امام شهید رو تلویزیون پخش نکنه، حرفهای منو پخش کنه، من و من و من... پس "تهدید به استعفا" همان شمشیری است که خوارج بر گلوی امیرالمومنین(ع) گذاشتند و آن کسی که هرگز در جنگ شکست نخورد مجبور شد کوتاه بیاید!» و سپس شعار علیه خوارج می‌دهد! نکته اول اینکه اتفاقاً خوارج گروهی بودند که در مخالفت با مذاکره امام علی (ع) با معاویه شکل گرفتند و با شعار «لا حُكْمَ إِلّا لِلّه‏ | حکم تنها از آنِ خداست» تاکید داشتند با امثال معاویه باید بر اساس دستورات قرآنی جنگید و بر آن‌ها غلبه کرد و مذاکره انحراف است! در واقع خوارج مخالفین مذاکره بودند. نکته دوم اینکه مشخص نیست چرا در این چند روز مدعی العموم بابت اتهامات سنگینی که طالبی به رهبری و رئیس جمهور زده از سوی قوه قضاییه تحت تعقیب قرار نگرفته تا مستنداتش را ارائه کند و اگر ادعای بدون سندی مطرح کرده که فقط کف خیابان را در این روزها به هم بریزد مستوجب آنچه قانون لایقش می‌داند، بشود.