نبض خبر
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنهای شمشیر گذاشته!
ابوالقاسم طالبی کارگردان قلادههای طلا در تجمع خیابانی مقابل مجلس در یکشنبه 17 خرداد ادعاهایی مطرح کرده که سندی برایش ارائه نکرده است. طالبی با تشبیه پزشکیان به خوارج و بنی صدر بدون اسم بردن از او گفته است: «یکی بهم زنگ زد خب امام علی(ع) رو گفتی شمشیر گذاشتن؛ الان کی شمشیر گذاشته گلوی امام (رهبر انقلاب)؟!... عرض کردم شمشیر "من استعفا میدهم" یعنی مملکت رو میریزم بهم، دوقطبی درست میکنم، پس هرچی من میگم همون بشه، یالا بریم مذاکره با آمریکا، حرفهای امام شهید رو تلویزیون پخش نکنه، حرفهای منو پخش کنه، من و من و من... پس "تهدید به استعفا" همان شمشیری است که خوارج بر گلوی امیرالمومنین(ع) گذاشتند و آن کسی که هرگز در جنگ شکست نخورد مجبور شد کوتاه بیاید!» و سپس شعار علیه خوارج میدهد! نکته اول اینکه اتفاقاً خوارج گروهی بودند که در مخالفت با مذاکره امام علی (ع) با معاویه شکل گرفتند و با شعار «لا حُكْمَ إِلّا لِلّه | حکم تنها از آنِ خداست» تاکید داشتند با امثال معاویه باید بر اساس دستورات قرآنی جنگید و بر آنها غلبه کرد و مذاکره انحراف است! در واقع خوارج مخالفین مذاکره بودند. نکته دوم اینکه مشخص نیست چرا در این چند روز مدعی العموم بابت اتهامات سنگینی که طالبی به رهبری و رئیس جمهور زده از سوی قوه قضاییه تحت تعقیب قرار نگرفته تا مستنداتش را ارائه کند و اگر ادعای بدون سندی مطرح کرده که فقط کف خیابان را در این روزها به هم بریزد مستوجب آنچه قانون لایقش میداند، بشود.
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برچسبها:نبض خبر ابوالقاسم طالبی ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای مسعود پزشکیان سوپرانقلابی
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در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۶۰
راست میگه،پزشکیان باید محاکمه بشود
پاسخ ها
حقگو| |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ناشناس| |
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ناشناس| |
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ناشناس| |
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ناشناس| |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ایشون به جای کارگردانی علاقه دارن به حرفهای هنجار شکن
مثل این صحبتها و اون دفعه هم در مورد بانوان
مثل این صحبتها و اون دفعه هم در مورد بانوان
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
بی زحمت از این مغلطه سازی های تاریخی دست بردارید. مردم را گمراه نکنید. به دنبال نان حلال باشید.
دولت بهتر است در سیاست بین الملل دخالت نکند بصلاح نیست دیدید که چه شد نتیجه واگذاری مذاکره به دولت. همان امور اجرایی را تمشیت کند موفقتر است و مقبولتر
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ناشناس| |
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ناشناس| |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ناشناس| |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
کارگردان سینما
ناشناس| |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ک دوباره چین و روسیه هم با آمریکا متحد بشن! و برن تو شورای امنیت علیه ما رای بدن
عالی
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
این افراد بایستی محاکمه شده و مجازات شوند تا نتوانند تخلیات و تفکرات ناقص خود را جهت تشویش مردم بیان کنند و نتوانند آب به آسیاب دشمن بریزند از قدیم گفته اند دشمن دانا به از دوست نادان
جای تاسف داره، تندروها می خواهند با کج روی ها مملکت را به کجا بکشانند. مدیریت ایده آل آقای پزشکیان و دولت در طول ۱۰۰ روز گذشته را ملاحظه کنید، چرخ کشور در جنگ هم به خوبی می چرخد. کمبودی در ارتزاق مردم مشاهده نشده.
طالبی و امثال ایشان بهتر است در حوزه تخصص خودشان صحبت کنند. اگر صلاح باشد رهبر انقلاب خود بنا به مصلحت کشور هر اقدامی لازم باشد ،انجام خو اهند داد.
طالبی و امثال ایشان بهتر است در حوزه تخصص خودشان صحبت کنند. اگر صلاح باشد رهبر انقلاب خود بنا به مصلحت کشور هر اقدامی لازم باشد ،انجام خو اهند داد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
مجید| |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
مهران| |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱