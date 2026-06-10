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کد خبر:۱۳۷۸۲۴۷
کد خبر:۱۳۷۸۲۴۷
87425 بازدید
نظرات: ۶۰
نبض خبر

ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!

ابوالقاسم طالبی کارگردان قلاده‌های طلا در تجمع خیابانی مقابل مجلس در یکشنبه 17 خرداد ادعاهایی مطرح کرده که سندی برایش ارائه نکرده است. طالبی با تشبیه پزشکیان به خوارج و بنی صدر بدون اسم بردن از او گفته است: «یکی بهم زنگ زد خب امام علی(ع) رو گفتی شمشیر گذاشتن؛ الان کی شمشیر گذاشته گلوی امام (رهبر انقلاب)؟!... عرض کردم شمشیر "من استعفا می‌دهم" یعنی مملکت رو می‌ریزم بهم، دوقطبی درست می‌کنم، پس هرچی من میگم همون بشه، یالا بریم مذاکره با آمریکا، حرف‌های امام شهید رو تلویزیون پخش نکنه، حرفهای منو پخش کنه، من و من و من... پس "تهدید به استعفا" همان شمشیری است که خوارج بر گلوی امیرالمومنین(ع) گذاشتند و آن کسی که هرگز در جنگ شکست نخورد مجبور شد کوتاه بیاید!» و سپس شعار علیه خوارج می‌دهد! نکته اول اینکه اتفاقاً خوارج گروهی بودند که در مخالفت با مذاکره امام علی (ع) با معاویه شکل گرفتند و با شعار «لا حُكْمَ إِلّا لِلّه‏ | حکم تنها از آنِ خداست» تاکید داشتند با امثال معاویه باید بر اساس دستورات قرآنی جنگید و بر آن‌ها غلبه کرد و مذاکره انحراف است! در واقع خوارج مخالفین مذاکره بودند. نکته دوم اینکه مشخص نیست چرا در این چند روز مدعی العموم بابت اتهامات سنگینی که طالبی به رهبری و رئیس جمهور زده از سوی قوه قضاییه تحت تعقیب قرار نگرفته تا مستنداتش را ارائه کند و اگر ادعای بدون سندی مطرح کرده که فقط کف خیابان را در این روزها به هم بریزد مستوجب آنچه قانون لایقش می‌داند، بشود.
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برچسب‌ها:
نبض خبر ابوالقاسم طالبی ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای مسعود پزشکیان سوپرانقلابی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۱
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۶۰
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
321
68
پاسخ
راست میگه،پزشکیان باید محاکمه بشود
پاسخ ها
حقگو
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
این افای به اصطلاح کارگردان که همش مرگ و فلان و بهمان گفت همین یکطرفه سخن گفتن یعنی نداشتن سواد و بینش تاریخی فردی که تاریخ فهم باشه اینگونه کیلوئی و فله ای دهان باز نمیکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
کسی که تهمت زده و مدرکی ارائه نکرده نباید محاکمه بشه؟!
ناشناس
| Canada |
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
خیلی هم بی ربط گفته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
اصغر اقا بفرما....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
چقدر جو گیری تو ، اصغر آقا؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
44
254
پاسخ
ایشون به جای کارگردانی علاقه دارن به حرفهای هنجار شکن
مثل این صحبتها و اون دفعه هم در مورد بانوان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
تهدید به استعفا رئیس جمهور خیلی کار وحدت بخشیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
29
205
پاسخ
تو یگی ساکت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
22
182
پاسخ
بی زحمت از این مغلطه سازی های تاریخی دست بردارید. مردم را گمراه نکنید. به دنبال نان حلال باشید.
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
202
36
پاسخ
دولت بهتر است در سیاست بین الملل دخالت نکند بصلاح نیست دیدید که چه شد نتیجه واگذاری مذاکره به دولت. همان امور اجرایی را تمشیت کند موفقتر است و مقبولتر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
اگر دولتها در سیاست خارجی دخالت نداشته باشند پس باید کجا دخالت کنند مگر مسائل داخلی ارتباطی به مسائل خارجی ندارد. آیا ایزوله کردن کشور و منزوی نمودن آن هنر بزرگیه؟ آیا تولید این کشور بدون واردات اصلا امکانپذیر است ؟ بس باید ارتباط با خارج از کشور بهبود پیدا کنه خواهشا حرف کاسبان جنگ و تحریم را نزنید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
دولت دخالت نکنه کی دخالت کنه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
۱۸:۰۳
کارگردان سینما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
به دکتر جلیلی واگذار کنن خوبه؟
ک دوباره چین و روسیه هم با آمریکا متحد بشن! و برن تو شورای امنیت علیه ما رای بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
18
162
پاسخ
همه کارشناس هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
20
178
پاسخ
امان از میکروفن و پخش مستقیم و سروصدا و خودنمائی دیگر هیچ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
121
27
پاسخ
عالی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
عالی بدون سند و مدرک واقعا عالی است! التماس تفکر و اندیشه.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
25
176
پاسخ
این افراد بایستی محاکمه شده و مجازات شوند تا نتوانند تخلیات و تفکرات ناقص خود را جهت تشویش مردم بیان کنند و نتوانند آب به آسیاب دشمن بریزند از قدیم گفته اند دشمن دانا به از دوست نادان
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
40
157
پاسخ
جای تاسف داره، تندروها می خواهند با کج روی ها مملکت را به کجا بکشانند. مدیریت ایده آل آقای پزشکیان و دولت در طول ۱۰۰ روز گذشته را ملاحظه کنید، چرخ کشور در جنگ هم به خوبی می چرخد. کمبودی در ارتزاق مردم مشاهده نشده.
طالبی و امثال ایشان بهتر است در حوزه تخصص خودشان صحبت کنند. اگر صلاح باشد رهبر انقلاب خود بنا به مصلحت کشور هر اقدامی لازم باشد ،انجام خو اهند داد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
مدیریت ایده آل؟؟؟
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
کار به پزشکیان ندارم ولی حرف شما اقای رسول اشتباه است اگر کمبودی در ارتزاق مردم مشاهده نمیکنید به خاطر گران شدن کالا و نرسیدن وسع خرید اکثر مردم میباشد خیلی ساده تشریف دارید
مهران
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
دسترنج این دولت 2 جنگ تحمیلی و حجم زیادی ترور و در آخر هم محاصره دریایی و نقض مکرر آتش بس که همه آن به خاطر وادادگی سیاستمداران فعلی است. رئیس جمهور و سیاستمداران برای یکبار هم جرات توئیت و یا سخنرانی بر علیه شخص خود ترامپ یا نتانیاهور را ندارند در حالیکه آنها مدام شخصیت های نظام را مدام تهدید به ترور می کنند.
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