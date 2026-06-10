معرفی زیباترین طبیعت در مازندران + عکس

به گزارش تابناک؛ جاذبه‌های گردشگری مازندران را در ادامه معرفی کرده‌ایم.

روستای کندلوس:

برای رسیدن به این روستا، باید خود را به شهرستان نوشهر، بخش کجور، دهستان زانوس رستاق برسانید. اهالی کندلوس خونگرم و مهمان‌نواز هستند و معماری خانه‌های این روستا شما را شگفت‌زده خواهد کرد.

آبشار بولا:

اگر اهل جنگل‌گردی و پیاده‌روی هستید، تماشای آبشار بولا را از دست ندهید. این آبشار خزه‌ای زیبا از چند آبشار باریک‌تر تشکیل شده است و در بخش دودانگه ساری و منطقه سنگده قرار گرفته است.

دریاچه قو:

دریاچه قو با طبیعت دل‌انگیز و آرامش‌بخش خود، مسحورکننده است. کوهستان‌های سرسبز، این دریاچه درخشان را در آغوش گرفته‌اند و انعکاس آسمان و درختان در آب زلال آن، منظره‌ای تماشایی خلق می‌کند که چشم‌نواز است. برای بازدید از این دریاچه، باید به روستای جواهرده سفر کرد.

غار هوتو و کمربند:

بازدید از این غارها برای علاقه‌مندان به ماجراجویی و هیجان، انتخابی بسیار عالی است. قدمت این غارها که در غرب شهرستان بهشهر واقع شده‌اند، به هفت هزار سال می‌رسد و طبیعت پیرامون آن‌ها بسیار تماشایی و آرامش‌بخش است.