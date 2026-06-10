صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

معرفی زیباترین طبیعت در مازندران + عکس

سفر به شمال ایران به خصوص مازندران با فرا رسیدن تابستان بسیار رایج است.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۴۰
| |
11094 بازدید
|
۵

معرفی زیباترین طبیعت در مازندران + عکس

به گزارش تابناک؛ جاذبه‌های گردشگری مازندران را در ادامه معرفی کرده‌ایم.

روستای کندلوس:

برای رسیدن به این روستا، باید خود را به شهرستان نوشهر، بخش کجور، دهستان زانوس رستاق برسانید. اهالی کندلوس خونگرم و مهمان‌نواز هستند و معماری خانه‌های این روستا شما را شگفت‌زده خواهد کرد.

 

آبشار بولا:

اگر اهل جنگل‌گردی و پیاده‌روی هستید، تماشای آبشار بولا را از دست ندهید. این آبشار خزه‌ای زیبا از چند آبشار باریک‌تر تشکیل شده است و در بخش دودانگه ساری و منطقه سنگده قرار گرفته است.

معرفی زیباترین طبیعت در مازندران + عکس

دریاچه قو:

دریاچه قو با طبیعت دل‌انگیز و آرامش‌بخش خود، مسحورکننده است. کوهستان‌های سرسبز، این دریاچه درخشان را در آغوش گرفته‌اند و انعکاس آسمان و درختان در آب زلال آن، منظره‌ای تماشایی خلق می‌کند که چشم‌نواز است. برای بازدید از این دریاچه، باید به روستای جواهرده سفر کرد.

معرفی زیباترین طبیعت در مازندران + عکس

غار هوتو و کمربند:

بازدید از این غارها برای علاقه‌مندان به ماجراجویی و هیجان، انتخابی بسیار عالی است. قدمت این غارها که در غرب شهرستان بهشهر واقع شده‌اند، به هفت هزار سال می‌رسد و طبیعت پیرامون آن‌ها بسیار تماشایی و آرامش‌بخش است.

معرفی زیباترین طبیعت در مازندران + عکس

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان مازندران جاذبه گردشگری روستای کندلوس
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رودخانه «شهرچایی» در مسیر دریاچه ارومیه / جاذبه گردشگری که مسئولان آن را فراموش کرده‌اند + عکس
عکس: تنگه زیبای چاکاویر در جزیره قشم
تصاویری زیبا از دماوند و طبیعت پلور
دریاچه آویدر استان مازندران، اردیبهشت ۱۴۰۵
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
35
پاسخ
مسافرت پول میخاد. دلت خوشه تابی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
همش شمال که راه بندونه
یعنی همه پولدارن؟! یا دل خوش دارن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
24
پاسخ
پول نداریم شام بخوریم.... مسئولین میفهمن؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
6
پاسخ
آبشار آب پری و دهکده پیمد خیلی خیلی بکر .زیباست
معروف به سوئیس ایران از نظر طبیعت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
5
پاسخ
جنگل عباس اباد یادت رفت
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mXg
tabnak.ir/005mXg