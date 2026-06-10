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اعلام نرخ‌ جدید بلیت‌ اتوبوس بین‌شهری

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری نرخ جدید بلیت اتوبوس در برخی مسیرهای پرتردد را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۳۶
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اعلام نرخ‌ جدید بلیت‌ اتوبوس بین‌شهری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ احمدرضا عامری گفت: قیمت جدید بلیت اتوبوس تهران - مشهد یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان، تهران - کرمانشاه ۹۰۷ هزار تومان، تهران - تبریز ۹۱۱ هزار تومان، تهران - سنندج ۹۰۷ هزار تومان، تهران - بندرعباس یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، تهران - شیراز یک میلیون و ۳۹۰ هزار، تهران - اصفهان ۶۴۷ هزار تومان و تهران - نیشابور یک میلیون و ۱۶۴ هزار تومان شده است.

وی افزود: همچنین قیمت بلیت اتوبوس تهران - آمل ۴۴۰ هزار تومان، تهران - بابل ۴۶۰ هزار تومان، تهران - ساری ۶۵۵ هزار تومان، تهران - قوچان یک میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و تهران - رشت ۶۲۶ هزار تومان شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری با اشاره به نظارت و پایش‌های مستمر برای رعایت نرخ‌های تعیین شده در پایانه‌ها گفت: در بخش حمل‌ونقل مسافری همیشه قیمت بلیت‌ها کمتر از سقف تعیین شده است.

مشاهدات میدانی از قیمت بلیت اتوبوس در مسیر‌های مختلف در سایت‌ها و آژانس‌های مسافرتی نیز نشان می‌دهد که قیمت بلیت در مسیر‌های پرتردد در بازه تعیین شده است.

گفتنی است؛ نرخ جابه‌جایی مسافر در کلیه مسیر‌ها و با انواع ناوگان حمل و نقل مسافری شامل اتوبوس، میدل باس، مینی‌بوس، ون و سواری کرایه از ۱۶ خرداد به میزان ۲۱ درصد افزایش یافته است.

اعلام نرخ‌ جدید بلیت‌ اتوبوس بین‌شهری

اعلام نرخ‌ جدید بلیت‌ اتوبوس بین‌شهری

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
11
پاسخ
تشکر مسئولین از مردم تمامی ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
5
پاسخ
پزشکیان مسوله
بینام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
8
پاسخ
سالی ۲۴ مرتبه گرون میشه .
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