به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ احمدرضا عامری گفت: قیمت جدید بلیت اتوبوس تهران - مشهد یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان، تهران - کرمانشاه ۹۰۷ هزار تومان، تهران - تبریز ۹۱۱ هزار تومان، تهران - سنندج ۹۰۷ هزار تومان، تهران - بندرعباس یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، تهران - شیراز یک میلیون و ۳۹۰ هزار، تهران - اصفهان ۶۴۷ هزار تومان و تهران - نیشابور یک میلیون و ۱۶۴ هزار تومان شده است.

وی افزود: همچنین قیمت بلیت اتوبوس تهران - آمل ۴۴۰ هزار تومان، تهران - بابل ۴۶۰ هزار تومان، تهران - ساری ۶۵۵ هزار تومان، تهران - قوچان یک میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و تهران - رشت ۶۲۶ هزار تومان شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری با اشاره به نظارت و پایش‌های مستمر برای رعایت نرخ‌های تعیین شده در پایانه‌ها گفت: در بخش حمل‌ونقل مسافری همیشه قیمت بلیت‌ها کمتر از سقف تعیین شده است.

مشاهدات میدانی از قیمت بلیت اتوبوس در مسیر‌های مختلف در سایت‌ها و آژانس‌های مسافرتی نیز نشان می‌دهد که قیمت بلیت در مسیر‌های پرتردد در بازه تعیین شده است.

گفتنی است؛ نرخ جابه‌جایی مسافر در کلیه مسیر‌ها و با انواع ناوگان حمل و نقل مسافری شامل اتوبوس، میدل باس، مینی‌بوس، ون و سواری کرایه از ۱۶ خرداد به میزان ۲۱ درصد افزایش یافته است.