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کد خبر:۱۳۷۸۲۲۳
کد خبر:۱۳۷۸۲۲۳
9285 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

پس از محاصره دریایی ایران صفر بشکه نفت می‌فروشیم!

مهدی خانعلی زاده از کارشناسان صداوسیما با اشاره به اینکه محاصره دریایی ایران یک اقدام جنگی بود، تاکید کرد: «شما داشتید وسط جنگ رمضان دو میلیون و صد هزار بشکه نفت می‌فروختید. پس از محاصره دریایی ایران صفر بشکه نفت می‌فروشید!» روایت خانعلی زاده را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
18
30
پاسخ
با جنگ فروش افزایش نمیابد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
خب وسط جنگ نفتمون رو بیشتر فروختیم استاد . چیزی که اتفاق افتاده رو میگی نه ؟ خوابی ؟ تازه تحریم نفت رو ابمون هم برداشت امریکا. راستی وی پی ان المان از کجا گرفتی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
36
5
پاسخ
با 200 تانکر سوخت هم می شه نفت را از راه خشکی براحتی صادر کرد.
حتما که نباید از راه دریا باشه. کاری که عراق دارد می کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
داداچ میدونی هر کشتی نفتکش به طور متوسط اندازه 30-40 هزار تا تانکر سوخت جاده ای ظرفیت داره ؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
44
پاسخ
قرار بود ناوگان امریکا را غرق کنیم پس
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
10
37
پاسخ
اگر نفت نمی داشتیم خوشبخت تر بودیم. اینهمه رانت و فسادم نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
38
8
پاسخ
خیانت غربگرایان در دولت علنی است
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
16
6
پاسخ
شاید بشه با خط لوله از ایران به چین از طریق پاکستان ،،چین نفت ما را بفروشد شاید درصدی از پول نفت را برداد ولی باز هم می‌توان نفت را فروخت و پول درآورد آمریکا جرات بازرسی کشتی های چینی را ندارد چین شریک ایران است بهتر از فروش صفر نفت است
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
10
پاسخ
کسی میدونه چه جوری محاصر رو بدون خونریزی دور بزنیم آمریکا توافق رو امضا نمیکنه و پول وارد کشور بشه بابد نفت و چجوری بفروشیم
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