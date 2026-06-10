مهدی خانعلی زاده از کارشناسان صداوسیما با اشاره به اینکه محاصره دریایی ایران یک اقدام جنگی بود، تاکید کرد: «شما داشتید وسط جنگ رمضان دو میلیون و صد هزار بشکه نفت می‌فروختید. پس از محاصره دریایی ایران صفر بشکه نفت می‌فروشید!» روایت خانعلی زاده را می‌بینید و می‌شنوید.