نبض خبر
پس از محاصره دریایی ایران صفر بشکه نفت میفروشیم!
مهدی خانعلی زاده از کارشناسان صداوسیما با اشاره به اینکه محاصره دریایی ایران یک اقدام جنگی بود، تاکید کرد: «شما داشتید وسط جنگ رمضان دو میلیون و صد هزار بشکه نفت میفروختید. پس از محاصره دریایی ایران صفر بشکه نفت میفروشید!» روایت خانعلی زاده را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۹
با جنگ فروش افزایش نمیابد .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
با 200 تانکر سوخت هم می شه نفت را از راه خشکی براحتی صادر کرد.
حتما که نباید از راه دریا باشه. کاری که عراق دارد می کند
حتما که نباید از راه دریا باشه. کاری که عراق دارد می کند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
شاید بشه با خط لوله از ایران به چین از طریق پاکستان ،،چین نفت ما را بفروشد شاید درصدی از پول نفت را برداد ولی باز هم میتوان نفت را فروخت و پول درآورد آمریکا جرات بازرسی کشتی های چینی را ندارد چین شریک ایران است بهتر از فروش صفر نفت است