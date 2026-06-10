پروازهای معوق بازگشت حجاج زمانبندی شد
سازمان حج و زیارت اعلام کرد پروازهای بازگشت حجاج ایرانی طبق برنامه و بدون وقفه در حال انجام است و پروازهای ۲۰ خرداد نیز طبق زمانبندی انجام شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۲۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سازمان حج و زیارت اعلام کرد پروازهای بازگشت حجاج ایرانی طبق برنامه و بدون وقفه در حال انجام است و پروازهای ۲۰ خرداد نیز طبق زمانبندی انجام شد.
پروازهای انجامنشده ۱۸ خرداد که به دلیل محدودیتها متوقف شده بود، در برنامه پروازی قرار گرفته و زمان آن به کاروانها اعلام شده است.
سازمان حج و زیارت تأکید کرد عملیات بازگشت حجاج با همکاری «هما» ادامه دارد و زائران و خانوادهها به اخبار غیررسمی و شایعات توجه نکنند.
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