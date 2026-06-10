



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سازمان حج و زیارت اعلام کرد پروازهای بازگشت حجاج ایرانی طبق برنامه و بدون وقفه در حال انجام است و پروازهای ۲۰ خرداد نیز طبق زمان‌بندی انجام شد.



پروازهای انجام‌نشده ۱۸ خرداد که به دلیل محدودیت‌ها متوقف شده بود، در برنامه پروازی قرار گرفته و زمان آن به کاروان‌ها اعلام شده است.



سازمان حج و زیارت تأکید کرد عملیات بازگشت حجاج با همکاری «هما» ادامه دارد و زائران و خانواده‌ها به اخبار غیررسمی و شایعات توجه نکنند.