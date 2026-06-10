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تعداد بازدید : 1228
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کد خبر:۱۳۷۸۲۱۶
کد خبر:۱۳۷۸۲۱۶
23508 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

لحظات هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد ام کیو 9

لحظات هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد آمریکایی ام کیو 9 | MQ-9 را بر فراز شهرستان جم بوشهر در طول تبادل آتش بامداد امروز میان ایران و آمریکا را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ آمریکا و ایران پهپاد ام کیو 9 ویدیو MQ9
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
8
پاسخ
نیازی نبود انقدر طولانی باشه. نمایش همون چند ثانیه اصل ماجرا هم کافی بود.
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
به بزرگیت ببخش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
12
پاسخ
تا باشه
از این تصاویر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
5
پاسخ
برخورد مستقیم و هد شااااات !! چه میکنه سامانه مجید !! خدا قوت دلاورمردان پدافند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
4
پاسخ
ماشاالله بچه های پدافند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
4
پاسخ
این سامانه رو باید تولید انبوه کنیم ، در شکار پهپاد واقعا شاهکار میکنه
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