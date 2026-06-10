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لحظات هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد ام کیو 9
لحظات هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد آمریکایی ام کیو 9 | MQ-9 را بر فراز شهرستان جم بوشهر در طول تبادل آتش بامداد امروز میان ایران و آمریکا را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر جنگ آمریکا و ایران پهپاد ام کیو 9 ویدیو MQ9
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
نیازی نبود انقدر طولانی باشه. نمایش همون چند ثانیه اصل ماجرا هم کافی بود.
پاسخ ها
علی| |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
برخورد مستقیم و هد شااااات !! چه میکنه سامانه مجید !! خدا قوت دلاورمردان پدافند