قیمت نفت برنت سقوط کرد!
بر اساس اطلاعات موجود در سایت اویل پرایس، قیمت هر بشکه نفت برنت برای قرارداد آگوست ۲۰۲۶ با کاهش ۰٫۱۷ درصدی به ۹۱٫۳۶ دلار رسید.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۱۴| |
1523 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس اطلاعات موجود در سایت اویل پرایس، در ساعت ۰۱:۵۰ بامداد به وقت مرکزی آمریکا (۱۰ ژوئن ۲۰۲۶)، قیمت هر بشکه نفت برنت برای قرارداد آگوست ۲۰۲۶ با کاهش ۰٫۱۷ درصدی به ۹۱٫۳۶ دلار رسید.
بر اساس نمودار منتشرشده، روند قیمت نفت برنت از اوایل ژوئن نزولی بوده و پس از نوساناتی در محدوده ۹۰ تا ۹۷٫۵ دلار، اکنون به کانال ۹۱ دلاری وارد شده است. تحلیلگران کاهش اخیر را به نگرانیها از رشد اقتصادی و تقاضای جهانی نفت نسبت میدهند. بالاترین سطح ثبتشده در این بازه حدود ۱۰۰ دلار و پایینترین سطح نزدیک ۸۷٫۵ دلار بوده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
این هم نتیچه اجازه دادن به بلوف های ترامپ است به نام مذاکره و نتیجه ان. داستان مذاکره فقط و فقط برای کنترل هفتگی نفت است. اصلا قرار نیست توافقنامه ای به سرانجام برسه. این داستان برای کنترل قیمت نفت در زمان جنگ طراحی شده است. امریکا اصلا حاضر به نوشتن توافق نامه نیست. اقای عراقچی سرکار گذاشته شده.
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟