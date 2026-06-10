هندزفری این بلاها را برسرتان می آورد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با گسترش زیاد وسائل الکترونیکی و تولید محتواهای متنوع صوتی و تصویری و... در فضای مجازی استفاده از هندزفری برای شنیدن صوت و صدای محتواهای مختلف بسیار شایع شده و در برخی موارد حتی اجتناب ناپذیر است.
اما در کنار تسهیل در شنیدن بهتر اصوات، این وسیله میتواند آسیبهای جدی به سلامت به ویژه سیستم شنوایی بدن وارد کند.
سالهاست موضوع اثرات مخرب هندزفری بر گوش به علت صدای بلند موسیقی پخش شده توسط هندزفری، مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین نگرانی فزایندهای نیز همراه با استفاده معمول و گسترده از هندزفری برای گوش دادن به موسیقی با درجهی صدای خطرناک برای مدتهای طولانی توسط بزرگسالان، نوجوانان و کودکان بهوجود آمدهاست.
طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی حدود یک میلیارد نفر از افراد جوان در سراسر جهان، ممکن است در خطر از دست دادن شنوایی به دلیل عادات خطرناک شنیداری باشند.
به طور کلی، در معرض موسیقی بلند قرار گرفتن برای مدت طولانی که ممکن است به کم شنوایی ناشی از صدای بلند یا دیگر اختلالات شنوایی منجر شود، مسئلهای اثبات شده است.
اکثر نوجوانان و بزرگسالانی که در معرض حداکثر شدت صدا هستند، از خطرات موسیقی بلند آگاهی ندارند. پژوهشها نشان میدهند که کم شنوایی در جوانان به دلیل در معرض صداهای بلند قرار گرفتن مفرط در نتیجه استفاده از هندزفری، در حال افزایش است.
هندزفری چگونه به گوش آسیب میرساند؟
تاثیرات هندزفری بر گوش ناشی از استفاده هندزفری با درجات بالای صدا برای مدتهای طولانی آسیبهایی همچون موارد زیر را به دنبال دارد:
کم شنوایی: گوش دادن روزانه به موسیقی بلند (صدایی بلندتر از ۸۵ تا ۹۰ دسیبل) و برای مدت زمانهای طولانی میتواند به کم شنوایی ناشی از صدای بلند منتهی شود. این عارضه که از اثرات هندفری بر گوش است، ممکن است موقتی یا دائمی باشد.
هندزفری چگونه سلامتی شما را تحت تاثیر قرار میدهد؟
استفاده طولانی مدت از هندزفری نه تنها به گوشها آسیب میرساند، بلکه قسمتهای دیگر بدن را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
عفونتهای گوش
معمولاً به این دلیل که استفاده طولانی مدت از هندزفری رشد باکتریها را افزایش میدهد و همچنین در صورت استفاده مشترک با دیگران، باکتریهای گوش افراد دیگر را نیز به گوش شما منتقل میکند.
همچنین به این دلیل که هندزفری ورودی گوش را مسدود میکند و جریان هوا را مختل میکند، امکان به وجود آمدن عفونت گوش را هر چه بیشتر افزایش داده وبه گوش آسیب میرساند.
بیحسی در گوشها
بی حسی در گوشها یکی از اثرات هندفری بر گوش است که ممکن است پس از در معرض صدای بلند قرار گرفتن اتفاق بیفتد و به تضعیف شنوایی و آسیب شنیداری موقت یا دائمی بینجامد.
ازدیاد موم گوش
ازدیاد موم گوش که نتیجه استفاده طولانی مدت از هندزفری است، ممکن است به وزوز گوش، کم شنوایی، گوش درد و عفونتهای عود کننده گوش منتج شود.
درد در گوشها
درد در گوشها که میتواند نوعی درد ارجاعی باشد به دلیل استفاده از هندزفری نامناسب به گوش داخلی گسترش مییابد؛ این عارضه باعث ایجاد درد در محدوده گوش، از آرواره تا بالای سر میشود.