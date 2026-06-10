صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هندزفری این بلاها را برسرتان می آورد

به طور کلی، در معرض صدای بلند از جمله موسیقی بلند قرار گرفتن برای مدت طولانی شنوایی و سلامت گوش را مورد آسیب جدی قرار می دهد و این موضوع به اثبات رسیده است؛ البته استفاده از هندز فردی تبعات منفی دیگری نیز به دنبال دارد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۱۰
| |
2396 بازدید
هندزفری این بلاها را برسرتان می آورد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با گسترش زیاد وسائل الکترونیکی و تولید محتوا‌های متنوع صوتی و تصویری و... در فضای مجازی استفاده از هندزفری برای شنیدن صوت و صدای محتوا‌های مختلف بسیار شایع شده و در برخی موارد حتی اجتناب ناپذیر است.

اما در کنار تسهیل در شنیدن بهتر اصوات، این وسیله می‌تواند آسیب‌های جدی به سلامت به ویژه سیستم شنوایی بدن وارد کند.

سالهاست موضوع اثرات مخرب هندزفری بر گوش به علت صدای بلند موسیقی پخش شده توسط هندزفری، مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین نگرانی فزاینده‌ای نیز همراه با استفاده معمول و گسترده از هندزفری برای گوش دادن به موسیقی با درجه‌ی صدای خطرناک برای مدت‌های طولانی توسط بزرگسالان، نوجوانان و کودکان به‌وجود آمده‌است.

طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی حدود یک میلیارد نفر از افراد جوان در سراسر جهان، ممکن است در خطر از دست دادن شنوایی به دلیل عادات خطرناک شنیداری باشند.

به طور کلی، در معرض موسیقی بلند قرار گرفتن برای مدت طولانی که ممکن است به کم شنوایی ناشی از صدای بلند یا دیگر اختلالات شنوایی منجر شود، مسئله‌ای اثبات شده است.

اکثر نوجوانان و بزرگسالانی که در معرض حداکثر شدت صدا هستند، از خطرات موسیقی بلند آگاهی ندارند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که کم شنوایی در جوانان به دلیل در معرض صدا‌های بلند قرار گرفتن مفرط در نتیجه استفاده از هندزفری، در حال افزایش است.

هندزفری چگونه به گوش آسیب می‌رساند؟

تاثیرات هندزفری بر گوش ناشی از استفاده هندزفری با درجات بالای صدا برای مدت‌های طولانی آسیب‌هایی همچون موارد زیر را به دنبال دارد:

کم شنوایی: گوش دادن روزانه به موسیقی بلند (صدایی بلندتر از ۸۵ تا ۹۰ دسی‌بل) و برای مدت زمان‌های طولانی می‌تواند به کم شنوایی ناشی از صدای بلند منتهی شود. این عارضه که از اثرات هندفری بر گوش است، ممکن است موقتی یا دائمی باشد.

هندزفری چگونه سلامتی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

استفاده طولانی مدت از هندزفری نه تنها به گوش‌ها آسیب می‌رساند، بلکه قسمت‌های دیگر بدن را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

عفونت‌های گوش

معمولاً به این دلیل که استفاده طولانی مدت از هندزفری رشد باکتری‌ها را افزایش می‌دهد و همچنین در صورت استفاده مشترک با دیگران، باکتری‌های گوش افراد دیگر را نیز به گوش شما منتقل می‌کند.

همچنین به این دلیل که هندزفری ورودی گوش را مسدود می‌کند و جریان هوا را مختل می‌کند، امکان به وجود آمدن عفونت گوش را هر چه بیشتر افزایش داده وبه گوش آسیب می‌رساند.

بی‌حسی در گوش‌ها

بی حسی در گوش‌ها یکی از اثرات هندفری بر گوش است که ممکن است پس از در معرض صدای بلند قرار گرفتن اتفاق بیفتد و به تضعیف شنوایی و آسیب شنیداری موقت یا دائمی بینجامد.

ازدیاد موم گوش

ازدیاد موم گوش که نتیجه استفاده طولانی مدت از هندزفری است، ممکن است به وزوز گوش، کم شنوایی، گوش درد و عفونت‌های عود کننده گوش منتج شود.

درد در گوش‌ها

درد در گوش‌ها که می‌تواند نوعی درد ارجاعی باشد به دلیل استفاده از هندزفری نامناسب به گوش داخلی گسترش می‌یابد؛ این عارضه باعث ایجاد درد در محدوده گوش، از آرواره تا بالای سر می‌شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هندزفری مخرب موسیقی کم شنوایی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیشکسوت موسیقی ایران درگذشت
سوئیت فرانسوی شماره 5 در سل ماژور ؛ باخ
سونات سه‌نوازی از مجموعه قربانی موسیقایی ؛ باخ
ریتم بوشهر ؛ حیدو هدایتی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mXC
tabnak.ir/005mXC