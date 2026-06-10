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پولی در قطر نیست؛ آمریکا یک سنت به ایران نخواهد داد!
مهدی خانعلی زاده از کارشناسان صداوسیما گفت پول در قطر نیست که بخواهد بدهد. خانعلی زاده گفت اصلاً مگر قطر دوازده میلیارد دلار نقد دارد که به ایران بدهد؟ آمریکا یک سنت به ایران نخواهد داد! روایت کامل خانعلی زاده از مذاکره رهبر انقلاب با امیر قطر درباره پولهای بلوکه شده را میبینید و میشنوید.
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اینطور نیست هدف امریکا اینه اگر ایران هسته ای نده تبدیل به یمن دوم کنند مارو اینطور خاورمیانه امن نخواهد بود چیزی که امریکا میخواد خاورمیانه امن به سود چین خواهد بود
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ناشناس| |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
وقتی نه قوانین مالی و پولی بین المللی رو میدونی نه دوست داری که یادش بگیری میشی ایشون!
کاش میشد ایشون و امثال ایشون یه جایی مشغول بشن و وقت مصاحبه و کارشناس شدن نداشته باشن
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ناشناس| |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
هر کشوری به ما بدهکاره نزارید گشتی هاش از تنگه بگذرد تا بدهیشو صاف کنه حالا قطر باشه یا عذاق یا امارات....یا چین هرکه
هیچ راهی نیست ترامپ کمر بست اقتصاد مارا با محاصر خفه کنه دوراه بیشتر نداریم ساخت بمب اتم و تست که بکشه عقب و شکستن محاصر باقدرت نظامی باید این محاصره را بشکنیم