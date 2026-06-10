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کد خبر:۱۳۷۸۲۰۶
کد خبر:۱۳۷۸۲۰۶
7337 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

پولی در قطر نیست؛ آمریکا یک سنت به ایران نخواهد داد!

مهدی خانعلی زاده از کارشناسان صداوسیما گفت پول در قطر نیست که بخواهد بدهد. خانعلی زاده گفت اصلاً مگر قطر دوازده میلیارد دلار نقد دارد که به ایران بدهد؟ آمریکا یک سنت به ایران نخواهد داد! روایت کامل خانعلی زاده از مذاکره رهبر انقلاب با امیر قطر درباره پول‌های بلوکه شده را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مهدی خانعلی زاده ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا آزادسازی دارایی ها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۱
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
23
2
پاسخ
اینطور نیست هدف امریکا اینه اگر ایران هسته ای نده تبدیل به یمن دوم کنند مارو اینطور خاورمیانه امن نخواهد بود چیزی که امریکا می‌خواد خاورمیانه امن به سود چین خواهد بود
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
اگر هسته ای را هم بدهیم باز هم حمله می کنه قوی تر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
27
پاسخ
استثنائا راست می گوید ...
نسیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
16
31
پاسخ
وقتی نه قوانین مالی و پولی بین المللی رو میدونی نه دوست داری که یادش بگیری میشی ایشون!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
32
پاسخ
این منطقه روی آرامش نخواهد دید
نسیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
14
44
پاسخ
کاش میشد ایشون و امثال ایشون یه جایی مشغول بشن و وقت مصاحبه و کارشناس شدن نداشته باشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
کاش میشد شما هم یه جا مشغول بشی و برای یه مطلب دو بار کامنت ندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
26
پاسخ
هر کشوری به ما بدهکاره نزارید گشتی هاش از تنگه بگذرد تا بدهیشو صاف کنه حالا قطر باشه یا عذاق یا امارات....یا چین هرکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
9
پاسخ
هیچ راهی نیست ترامپ کمر بست اقتصاد مارا با محاصر خفه کنه دوراه بیشتر نداریم ساخت بمب اتم و تست که بکشه عقب و شکستن محاصر باقدرت نظامی باید این محاصره را بشکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
5
پاسخ
حرف حق
ASad
|
United Arab Emirates
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
3
پاسخ
بزرگترین سود ایران حذف قطر از میدان مشترک آزادگان است که یکطرفه با حیله و خدعه یکطرفه برداشت کرده
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