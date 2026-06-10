پولی در قطر نیست؛ آمریکا یک سنت به ایران نخواهد داد!

مهدی خانعلی زاده از کارشناسان صداوسیما گفت پول در قطر نیست که بخواهد بدهد. خانعلی زاده گفت اصلاً مگر قطر دوازده میلیارد دلار نقد دارد که به ایران بدهد؟ آمریکا یک سنت به ایران نخواهد داد! روایت کامل خانعلی زاده از مذاکره رهبر انقلاب با امیر قطر درباره پول‌های بلوکه شده را می‌بینید و می‌شنوید.