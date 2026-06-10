شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم
ساکنان محلی از شنیده شدن صدای یک انفجار در محدوده شهرستان قشم خبر دادهاند.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۰۴| |
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دقایقی پیش منابع محلی از شنیده شدن صدای یک انفجار در محدوده شهرستان قشم خبر دادهاند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ هرچند ماهیت دقیق این صداها هنوز مشخص نیست، اما با توجه به حجم صدا ممکن است منبع انفجار فاصله نسبتاً زیادی با شهر قشم داشته است و یا مربوط به تحرکاتی در تنگه هرمز باشد.
استان هرمزگان و خط ساحلی خلیج فارس از ساعات ابتدایی بامداد امروز شاهد حملاتی از سوی دشمن آمریکایی بوده است که با پاسخ سریع نیروهای مسلح کشورمان روبرو شده است.
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