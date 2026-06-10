یسرائیل هیوم: نتانیاهو شکست خورد
روزنامه «یسرائیل هیوم» نوشت: «وضعیت راهبردی اسرائیل در قبال ایران به طرز چشمگیری رو به وخامت گذاشته و با یک شکست کامل مواجه شده است. واقعیت استراتژیک جدید، مقابله با تهدید ایران را برای اسرائیل در آینده دشوار میکند.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این روزنامه افزود: «شکست اصلی ناشی از تکبر و فرضیات نادرست در موسسه امنیتی اسرائیل است. ایران آماده است تا برای تحمیل معادلات جدید از جمله جلوگیری از حمله اسرائیل به بیروت، ریسک رویارویی را بپذیرد.»
این روزنامه گزارش داد: «واقعیت استراتژیک پیچیده است و بهویژه با توجه به وابستگی اسرائیل به ایالات متحده چالشهای بزرگتری را برای آن ایجاد میکند. بازگشت به توافق با ایران، حتی اگر به مسئله هستهای بپردازد نشاندهنده ضعف استراتژیک اسرائیل است. حملات کاملا شکست خوردند و در باز داشتن ایران یا تغییر توازن قدرت موفق نشدند و تنها وضعیت استراتژیک اسرائیل را وخیم کردند.»
در این راستا روزنامه معاریو نیز نوشت: «سرسختی ایرانیها و حزبالله سال گذشته به ما ثابت کرد که با دشمنان غیر قابل پیشبینی روبرو هستیم. تسلیم کردن ایرانیها و حزبالله دشوار است؛ آنها ظرفیت بسیار بالایی برای استقامت دارند. این وضعیت میتواند اسرائیل را به سمت یک جنگ فرسایشی بیپایان ببرد.»
اخیرا در پی حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به بیروت، ایران حملات کوبندهای را به اراضی اشغالی انجام داد. ایران هشدار داده بود که هرگونه حمله به بیروت با حمله به اراضی اشغالی پاسخ داده میشود. رسانههای عبری بارها به شکست رژیم صهیونیستی و آمریکا در برابر ایران و حزبالله اذعان کردهاند. رسانههای عبری میگویند ایران معادله جدیدی را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است که این معادله ضاحیه در برابر اراضی اشغالی است.