کمپ ایران بهترین جام جهانی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امنیت کمپ‌ها این روز‌ها قبل از جام جهانی بعد از تیراندازی در نزدیکی کمپ انگلیس و زخمی شدن ۹ نفر و آتش‌سوزی در نزدیکی کمپ سوئیس در آمریکا به سوژه اول این تورنمنت تبدیل شده در همین رابطه امروز (چهارشنبه) سایت Global درباره کمپ ایران، نوشت: کمپ ایران را می‌توان بهترین کمپ جام جهانی از لحاظ امنیتی دانست.

طبق گزارش رسانه‌های مکزیک، ۳۰۰ نیرو‌های امنیتی از ارتش و گارد ملی در اطراف کمپ ایران مستقر شدند که در هیچ کمپی در جام جهانی این تعداد نیروی امنیتی استفاده نشده است.

تیم ملی کشورمان قرار بود در ایالت آریزونای آمریکا کمپ بزند ولی با کارشکنی دولت ترامپ در نهایت مجبور شد شهر تیخوانای مکزیک را انتخاب کند.

بازیکنان تیم ملی یک روز به بازی وارد خاک آمریکا می‌شوند و بعد از برگزاری مسابقه دوباره به شهر تیخوانا برمی‌گردند.

سایت انگلیسی می‌نویسد که سطح امنیت در اطراف کمپ ایران در حد محافظت از مقامات عالی رتبه کشور‌های خارجی است.

براساس گزارش این رسانه، گاردملی مکزیک حساسیت بالایی در تامین امنیت کمپ ایران در شرایط جنگی ایران با آمریکا، دارد، چون نمی‌خواهد اتفاقی یا خرابکاری رخ دهد.