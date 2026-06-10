صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کمپ ایران بهترین جام جهانی شد

تعداد نیروهای امنیتی در اطراف کمپ ایران در مکزیک باعث شده تا شاگردان قلعه‌نویی در بهترین کمپ جام جهانی از لحاظ امنیت باشند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۹۵
| |
16884 بازدید
|
۶
کمپ ایران بهترین جام جهانی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امنیت کمپ‌ها این روز‌ها قبل از جام جهانی بعد از تیراندازی در نزدیکی کمپ انگلیس و زخمی شدن ۹ نفر و آتش‌سوزی در نزدیکی کمپ سوئیس در آمریکا به سوژه اول این تورنمنت تبدیل شده در همین رابطه امروز (چهارشنبه) سایت Global درباره کمپ ایران، نوشت: کمپ ایران را می‌توان بهترین کمپ جام جهانی از لحاظ امنیتی دانست.

طبق گزارش رسانه‌های مکزیک، ۳۰۰ نیرو‌های امنیتی از ارتش و گارد ملی در اطراف کمپ ایران مستقر شدند که در هیچ کمپی در جام جهانی این تعداد نیروی امنیتی استفاده نشده است.

تیم ملی کشورمان قرار بود در ایالت آریزونای آمریکا کمپ بزند ولی با کارشکنی دولت ترامپ در نهایت مجبور شد شهر تیخوانای مکزیک را انتخاب کند.

بازیکنان تیم ملی یک روز به بازی وارد خاک آمریکا می‌شوند و بعد از برگزاری مسابقه دوباره به شهر تیخوانا برمی‌گردند.

سایت انگلیسی می‌نویسد که سطح امنیت در اطراف کمپ ایران در حد محافظت از مقامات عالی رتبه کشور‌های خارجی است.

براساس گزارش این رسانه، گاردملی مکزیک حساسیت بالایی در تامین امنیت کمپ ایران در شرایط جنگی ایران با آمریکا، دارد، چون نمی‌خواهد اتفاقی یا خرابکاری رخ دهد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کمپ جام جهانی کمپ ایران مکزیک تابناک ورزشی امنیتی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس فیفا: اگر لازم بود با اتوبوس به دنبال تیم ایران می‌رفتم
درخواست جامعه ووشو برای برخورد با خواهران منصوریان
برنامه بازی‌های تیم ملی والیبال ایران
برنامه بازی‌های تیم ملی والیبال ایران
هشدار قاطع وزیر ورزش درباره سایر پرچم‌ها در بازی ایران
بازگشت‌ اولین بازیکن خارجی پرسپولیس
ترامپ، خراب‌کننده‌ جام‌جهانی
اینفوتابناک | عملکرد ایران در ادوار جام جهانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
16
پاسخ
خب چرا باید اینهمه نیروی امنیتی اطراف کمپ ایران باشه؟؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
فهمیدن با کیا طرفن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
13
پاسخ
برای تامین امنیت کدوم طرف ماجراست ؟

از داخل کمپ به بیرون
یا از بیرون کمپ به داخل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
21
پاسخ
دستاورد بزرگیه ، تبریک به تاج و دلواپسان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
11
پاسخ
عجب ...
ابولفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
13
پاسخ
شگفت انگیزه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mWx
tabnak.ir/005mWx