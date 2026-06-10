احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهر
شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده بهارستان احتمال میرود.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۹۲| |
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شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده بهارستان احتمال میرود.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان اعلام کرد: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عملنکرده در جنگ تحمیلی سوم در عملیات تیمهای فنی در محدوده جنوب شهر اصفهان در محدوده بهارستان تا ساعت ۱۳ روز جاری برگزار میش
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