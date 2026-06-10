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کد خبر:۱۳۷۸۱۸۵
کد خبر:۱۳۷۸۱۸۵
7178 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

اعتراض به پاداش نیروهای مسلح در جنگ رمضان!

سید حسین حسینی، مجری برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق در واکنش به صحبت‌های روز گذشته سید مصطفی خوش‌چشم درباره پاداش ناچیز نیرو‌های مسلح در مقابل پاداش 70 تا 100 میلیونی برخی کارکنان و مدیران ارگان‌ها در جنگ رمضان گفت: «صحبت‌های دکتر خوش‌چشم شب گذشته درباره اینکه برخی کارکنان و مدیران ارگان‌ها که در روز‌های سخت جنگ در مرخصی بوده‌اند، اما پاداش 70 تا 100 میلیون دریافت کرده‌اند، بازتاب زیادی در صفحات خبری داشت. ایشان همچنین تصریح کردند افرادی که پای لانچر بوده‌اند، در فضای دفاعی کشور فعالیت کرده‌اند و تمام اعضای نیرو‌های مسلح و حفاظت، ارقام سه و حداکثر 10 میلیون دریافت کرده‌اند. متاسفانه خبر دارم که برخی افراد نظامی و انتظامی اضافه کار نیز دریافت نکردند. گفتنی‌ها زیاد است. عزیزان ما دست و پای شما را می‌بوسیم و قدردان زحمت شما هستیم. می‌دانیم امنیت کشور مرهون زحمات شماست. می‌دانم برخی از شما در این 100 روز، 60 روز به خانه نرفتید، زن و بچه خود را ندیدید. اگرچه وظیفه رسانه افزایش حقوق شما عزیزان نیست، ولی ما در حد توانمان حرف حق را می‌زنیم. ان‌شاء‌الله سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای عمل کند که خجالت‌زده بچه‌های دفاعی کشورمان نشویم.»
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ رمضان پاداش نیروهای مسلح ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
56
پاسخ
والا ما توي بيمارستانيم و كمتر گرفتيم
چرا نظارت نيست و بايد مديراني كه اينقدر دريافتي داشته اند معرفي شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
شرکت نفت دو تا چهل میلیون پاداش داده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
49
11
پاسخ
انتخابات و نتایج آن هر چی بوده گذشته و باید فراموش بشه، این صحبت‌ها، آن هم در شرایط جنگی به صلاح نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
10
49
پاسخ
بخصوص ارتش خیلی مظلوم واقع شده
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
بخصوصش را از کجا آوردی تو؟‌
بله انقدر پدافند و هوانیروز و نیروی هوایی ارتش و خصوصا نیروی دریایی اثربخش بودن که ذره ای اسیب به مردم وارد نشد.
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
3
پاسخ
بهترین راه به نظر من در مورد محاصره دریایی اینکه ایران بتونه با لوله از طریق پاکستان نفت بده چین و چین برای ما نفت و به فروش برسونه چین شاید یه درصدی برداره برای خودش ولی حداقل یکم پول وارد ایران میشه آمریکا جرات گشتن کشتی های چین رو نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
چرا یاد محاصره دریایی افتادی بحثه پاداشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
29
پاسخ
من یک نظامی هستم، به خدا قسم نه تنها یک ریال نگرفتم بلکه این ماه اضافه کار و ... را نیز برخلاف ما های فبل نگرفتم.
جانم فدای ایران
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
خدا بهتون صد برابر بده و همیشه سلامت باشید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ناراحت نباش عزیزم، شما ها تنها نیستید
عزیزان نور چشمی بانک ها
به جای شما و همه کارمندان بهزیستی، آموزش و پرورش، جهاد و کشاورزی، محیط زیست و... دیگه گرفتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
10
پاسخ
دستتون درد نکنه حرفت دقیقا درست است
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
24
4
پاسخ
ناشناس ۱۲:۳۶ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟؟؟
بانکی اگه پولی هم گرفته حقش رو گرفته .... تو هم بلدی برو بگیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
چرا فقط حق رو به بانکی‌ها میدن؟!! بقیه حق و حقوقی ندارن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
23
پاسخ
باید به نظامیان و کسانی که جانفدای وطنند بیشتر رسیدگی بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
همه‌ی نیروهای نظامی و انتظامی اعم از سپاه و بسیج و ارتش و نیروی انتظامی و غیره تاج سر ما هستند و باید به آنان رسیدگی ویژه شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
دقیقا
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