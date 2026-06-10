تیراندازی افراد مسلح در آفریقای جنوبی با ۲۱ کشته و زخمی
پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد در یک حادثه تیراندازی گروهی در شهر «ژوهانسبورگ» دستکم ۱۲ نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۸۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از رویترز، پلیس صبح امروز (چهارشنبه) به وقت محلی اعلام کرد تیراندازی عصر روز گذشته توسط گروهی از افراد مسلح به یک اقامتگاه غیررسمی در محله «کلیولند»، واقع در شرق ژوهانسبورگ صورت گرفته است.
پلیس در بیانیهای گفت پس از این حمله مسلحانه به شهرک «جامپرز»، عملیات تعقیب و گریز برای یافتن بیش از ۱۰ مظنون را آغاز کرده است.
انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست.
پلیس اعلام کرد مظنونان، سوار بر یک خودرو از دو نقطه دسترسی وارد شهرک شدند و قبل از فرار با همان وسیله نقلیه، در چندین مکان تیراندازی کردند.
در حال حاضر جزئیات بیشتری از حادثه منتشر نشده است.
آفریقای جنوبی یکی از بالاترین نرخهای قتل در جهان را دارد که به طور متوسط حدود ۶۰ نفر در روز است.
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