ترافیک سنگین در جاده چالوس

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی هستند و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده سیاه‌بیشه، با ترافیک سنگین مواجه است.

در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو، حجم تردد بالا بوده و ترافیک در این محور سنگین گزارش شده است.