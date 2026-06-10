رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان درباره آخرین وضعیت دو خواهر ۱۵ و ۷ ساله سنندجی که توسط پدر و نامادری مورد شکنجه‌های هولناک قرار گرفته و نجات یافته بودند، توضیح داد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ روز گذشته دکتر شعله شاه‌غیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان سرپرستی یک تیم درمانی تخصصی را برای درمان نارین ۱۵ ساله و خواهر ۷ ساله‌اش آیلین بر عهده گرفت تا خدمات درمانی ویژه به آنها ارائه شود.

وی در نخستین ساعات پذیرش این دختران آسیب‌دیده، با حضور در بیمارستان کوثر، با معاینه مجدد و ارزیابی وضعیت بالینی بیمار، در یک نشست هماهنگی با حضور پزشکان معالج، پرستاران و مدیران ارشد بیمارستان جدیدترین رویکرد‌های درمانی را بازبینی و دستور‌های لازم را صادر کرد.

جراحی فک و چانه نارین

شاه‌غیبی با اشاره به انجام موفقیت‌آمیز عمل جراحی استخوان پای نارین تأکید کرد: صبح سه‌شنبه تیم جراحی فک و صورت متشکل از ۴ متخصص (۲ نفر متخصص فک و صورت و ۲ نفر فوق‌تخصص تروما) جراحی ناحیه چانه و فک بیمار را انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه روند درمان این کودک به صورت کاملا رایگان انجام می‌شود، اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا رسیدن کودک آسیب‌دیده به سلامت کامل در کنار او خواهد بود و تمام اقدامات درمانی مورد نیاز را انجام می‌دهد. همچنین تلاش می‌شود همه خدمات برای این بیمار به‌صورت رایگان ارائه شود.

نظارت فوق‌تخصص روانپزشکی برای حمایت روانی از کودک آسیب‌دیده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه این کودک آسیب‌دیده از نظر روانی تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار گرفته و نیاز به مراقبت‌های ویژه روان‌پزشکی دارد، گفت: فوق‌تخصص روانپزشکی اطفال برای ویزیت‌های مکرر این کودک مأمور شده است که تا زمان بهبودی کامل، از نظر روحی و روانی نیز تحت حمایت باشد.

۴ شکستگی مهم در بدن نارین

شاه‌غیبی اظهار کرد: در حال حاضر آسیب‌های این بیمار شامل شکستگی صورت، استخوان ران، مفصل لگن و شکستگی مزمن گوش است و درمان این موارد با توجه به اولویت‌های تروما به‌صورت مرحله‌ای ادامه خواهد یافت.

وی با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مسئولین استانی و شهرستانی، تیم درمانی و مدیران بیمارستان کوثر افزود: نتیجه اقدامات درمانی این دختر ۱۵ ساله تاکنون رضایت‌بخش بوده و تلاش‌ها تا بهبودی کامل به صورت کاملاً رایگان ادامه خواهد یافت.

آخرین وضعیت آیلین کوچولو

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: خواهر کوچک‌تر قبلا با روند درمانی مساعد از بیمارستان ترخیص و تحویل سازمان‌های حمایتگر استانی شد.

نارین و آیلین بعد از جدایی پدر و مادرشان و ازدواج دوباره پدر با یک زن تحت شکنجه‌های شدید قرار داشتند، به طوری که یک ماه اخیر در یک سرویس بهداشتی متروکه حبس شده و بدون آب و غذا مانده بودند که با کمک همسایه‌ها موضوع به پلیس و بهزیستی اطلاع داده شد و بچه‌ها که در یک قدمی مرگ بودند، نجات یافتند.

با رهایی بچه‌ها و کمک و توجه استاندار و رئیس بهزیستی کردستان، یک خانه به آنها اختصاص یافت تا مادر و بچه‌هایش پس از بهبود جسمی و روحی در این خانه زندگی کنند. پدر و نامادری نیز بازداشت شده و پرونده آنها از سوی مراجع قضایی تحت رسیدگی است.