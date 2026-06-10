فهرست ایران مقابل برزیل اعلام شد
به گزارش تابناک؛ تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۳:۳۰ امروز (چهارشنبه) در یازدهمین بازی خود در لیگ ملتهای والیبال به مصاف برزیل میرود.
ولادیمیر آلکنو در این بازی از میلاد عبادیپور، رضا عابدینی، سعید معروف، سیدمحمد موسوی، محمدرضا حضرتپور، مسعود غلامی، صابر کاظمی، مرتضی شریفی، علیاصغر مجرد، میثم صالحی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار، بردیا سعادت و جواد کریمی استفاده میکند.
امیر غفور همچنان به دلیل مصدومیت از ترکیب تیم ملی دور است. پوریا فیاضی و محمدطاهر وادی هم دیگر بازیکنان غایب ایران در بازی امروز هستند.
تیم ملی والیبال ایران درحال حاضر با پنج برد و ۱۸ امتیاز در رده هشتم جدول ردهبندی لیگ ملتهای والیبال قرار دارد.
برنامه و نتایج مسابقات تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتها به وقت تهران
ایران صفر - ژاپن ۳
ایران یک - روسیه ۳
ایران ۳ - هلند صفر
ایران ۳ - کانادا یک
ایران ۳ - ایتالیا یک
ایران ۳ - بلغارستان صفر
ایران ۳ - آمریکا صفر
ایران ۲ - صربستان ۳
ایران ۲ - آلمان ۳
ایران ۲ - استرالیا ۳
چهارشنبه ۲۶ خرداد، ساعت ۲۳:۳۰، ایران - برزیل
پنجشنبه ۲۷ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰، ایران - اسلوونی
دوشنبه ۳۱ خرداد، ساعت ۱۵:۳۰، ایران - فرانسه
سهشنبه اول تیر، ساعت ۱۷:۳۰، ایران - لهستان
چهارشنبه ۲ تیر، ساعت ۱۸:۳۰، ایران - آرژانتین