عکس: نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» در اراک
نمایشگاه فروش محصولات مشاغل خرد و خانگی «هزار میدان، هزار بازار» با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، فرماندار شهرستان اراک و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی در پارک ملت اراک افتتاح شد. عکس: عزت اله صوفی
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برچسبها:عکس خبری اراک محصولات مشاغل خرد و خانگی
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