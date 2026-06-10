عکس: نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» در اراک

نمایشگاه فروش محصولات مشاغل خرد و خانگی «هزار میدان، هزار بازار» با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، فرماندار شهرستان اراک و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی در پارک ملت اراک افتتاح شد. عکس: عزت اله صوفی