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کد خبر: ۱۳۷۸۱۷۱
بازدید: ۱۵۵۶

عکس: نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» در اراک

نمایشگاه فروش محصولات مشاغل خرد و خانگی «هزار میدان، هزار بازار» با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، فرماندار شهرستان اراک و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی در پارک ملت اراک افتتاح شد. عکس: عزت اله صوفی

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برچسب‌ها:
عکس خبری اراک محصولات مشاغل خرد و خانگی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.