قیمت جهانی نفت صعود کرد

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، حدود یک درصد افزایش یافت و از پایین‌ترین سطح هفت هفته‌ای که در معاملات روز قبل ثبت شده بود، فاصله گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قیمت آتی نفت برنت با ۸۳ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، به ۹۲ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۶۸ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، به ۸۸ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید.

نفت برنت روز سه‌شنبه در پایین‌ترین سطح خود از ۱۷ آوریل قرار داشت، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت پس از پایان پاسخ ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی در لبنان، در پایین‌ترین حد خود از ۲۹ مه بسته شد.

افزایش روز جاری قیمت‌ها در پی حمله نیروهای سنتکام به خاک ایران به بهانه سقوط هلیکوپتر آمریکایی در تنگه هرمز و پاسخ ایران به این حمله با زیر آتش گرفتن پایگاه‌های آمریکایی در منطقه صورت گرفت.

مختل شدن ترانزیت از مسیر تنگه هرمز از زمان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) جریان تجارت یک پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را برهم زده و باعث افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی انرژی شده است.

به گفته منابع بازار با استناد به داده‌های موسسه امریکن پترولیوم که روز سه‌شنبه منتشر شد، در بخش عرضه، ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته برای هشتمین هفته متوالی کاهش یافت، در حالی که ذخایر بنزین نیز کاهش یافت.

این منابع گفتند که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به پنجم ژوئن، ۹.۱۲ میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که ذخایر بنزین ۱.۱۹ میلیون بشکه کاهش یافته است.

بر اساس گزارش رویترز، آمریکا در طول جنگ، صادرات به آسیا و اروپا را افزایش داده است و کاهش ذخایر این کشور می‌تواند به صادرات آسیب برساند و قیمت‌ها را افزایش دهد.

در این بین، کویت برای اولین بار از زمان آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، پیشنهاد فروش نفت خام خود را به پالایشگاه‌های آسیایی ارائه داد. معامله‌گران آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند که حداقل چهار میلیون بشکه از نفت خام صادراتی اصلی این کشور که توسط دو نفتکش بسیار بزرگ حمل می‌شود، به پالایشگاه‌هایی در چین و کره جنوبی پیشنهاد شده است.

با این حال، جدیدترین آمار نشان داد خرید نفت چین در ماه میلادی گذشته حدود ۷.۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود در بیش از هشت سال گذشته رسید. این رقم در مقایسه با میانگین سال ۲۰۲۵، کاهش تقریبا چهار میلیون بشکه در روز واردات را نشان می‌دهد.