عکس: تجلیل از پایداری بر حق با اعطای نشان «سمت درست تاریخ»
مراسم اعطای نشان «سمت درست تاریخ» عصر سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، رسانهای و چهرههای اثرگذار حوزه بینالملل در رواق کشوردوست برگزار شد و از تلاشگران عرصه تبیین حقیقت و مقابله با جنگ روایتها تقدیر به عمل آمد.
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