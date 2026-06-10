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کد خبر: ۱۳۷۸۱۶۱
بازدید: ۱۷۲۹

عکس: تجلیل از پایداری بر حق با اعطای نشان «سمت درست تاریخ»

مراسم اعطای نشان «سمت درست تاریخ» عصر سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و چهره‌های اثرگذار حوزه بین‌الملل در رواق کشوردوست برگزار شد و از تلاش‌گران عرصه تبیین حقیقت و مقابله با جنگ روایت‌ها تقدیر به عمل آمد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری تجلیل سمت درست تاریخ
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.