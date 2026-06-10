نبض خبر
ویدیویی که ترامپ درباره حمله آمریکا به ایران منتشر کرد
دونالد ترامپ با به اشتراک گذاشتن کلیپی از سریال تلویزیونی «بال غربی | West Wing» در برنامه «تروث سوشال» به حملات اخیر آمریکا به ایران واکنش نشان داد. این صحنه، از فصل اول، قسمت سوم با عنوان «پاسخ متناسب»، رئیسجمهور بارتلت را نشان میدهد که علیه تلافی متناسب استدلال میکند و اعلام میکند: «اگر یک آمریکایی را بکشید، هر آمریکایی، ما با پاسخ متناسب برنمیگردیم - ما با فاجعه کامل برمیگردیم.» این کلیپ که برای توجیه ماجراجویی آمریکا در بامداد امروز است را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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پس در مقابل هر کودک ایرانی بی گناه در میناب یا خدمه ناو دنا چند آمریکایی باید از بین برود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بمب اتم بسازین
ذره ذره دارن قدرت نظامی و اقتصادی ایران رو از بین میبرند.
ما این تأسیسات رو با خون دل در تحریم ساختیم.
ذره ذره دارن قدرت نظامی و اقتصادی ایران رو از بین میبرند.
ما این تأسیسات رو با خون دل در تحریم ساختیم.
اینکه خودش شومنه، اگه مرد بود خودش این جملات را پای دوربین می گفت.
کثافت پدوفیل تروریست فکر کردی همه چیز شیبه فیلم های هالیوودیه که میبینی، تا خود کاخ سفید میایم دنبالتون.
کثافت پدوفیل تروریست فکر کردی همه چیز شیبه فیلم های هالیوودیه که میبینی، تا خود کاخ سفید میایم دنبالتون.
ما هم باید پاسخ نامتناسب و ویرانگر به آنها بدهیم تا آمریکا دیگر جرات این غلط ها را نکنند.
یانکی یا هر حیوان دیگه ای فرقی ندارد
وقتی به ایران حمله می کنید باید بهای آنرا بپردازید
وقتی به ایران حمله می کنید باید بهای آنرا بپردازید
ایران با دهاتای دیگه فرق میکنه.احترام بزار...شماها ببری هستید که تو آب به جنگ کوسه آمدید.
هز مسئولین عزیز تقاضا داریم هر چه سریعتر سلاح هسته ای بسازید و آزمایش کنید، این جانی ها فقط با قدرت و زور سرجاشون میشینن