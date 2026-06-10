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کد خبر:۱۳۷۸۱۵۴
کد خبر:۱۳۷۸۱۵۴
54843 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

ویدیویی که ترامپ درباره حمله آمریکا به ایران منتشر کرد

دونالد ترامپ با به اشتراک گذاشتن کلیپی از سریال تلویزیونی «بال غربی | West Wing» در برنامه «تروث سوشال» به حملات اخیر آمریکا به ایران واکنش نشان داد. این صحنه، از فصل اول، قسمت سوم با عنوان «پاسخ متناسب»، رئیس‌جمهور بارتلت را نشان می‌دهد که علیه تلافی متناسب استدلال می‌کند و اعلام می‌کند: «اگر یک آمریکایی را بکشید، هر آمریکایی، ما با پاسخ متناسب برنمی‌گردیم - ما با فاجعه کامل برمی‌گردیم.» این کلیپ که برای توجیه ماجراجویی آمریکا در بامداد امروز است را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر حمله آمریکا به ایران هلی کوپتر آپاچی دونالد ترامپ تبادل آتش ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
14
41
پاسخ
هیچ غلطی نمی تونه بکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
53
پاسخ
پس در مقابل هر کودک ایرانی بی گناه در میناب یا خدمه ناو دنا چند آمریکایی باید از بین برود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
13
49
پاسخ
بمب اتم‌ بسازین
ذره ذره دارن قدرت نظامی و اقتصادی ایران رو از بین می‌برند.
ما این تأسیسات رو با خون دل در تحریم ساختیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
10
38
پاسخ
اینکه خودش شومنه، اگه مرد بود خودش این جملات را پای دوربین می گفت.
کثافت پدوفیل تروریست فکر کردی همه چیز شیبه فیلم های هالیوودیه که میبینی، تا خود کاخ سفید میایم دنبالتون.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
9
39
پاسخ
ما هم باید پاسخ نامتناسب و ویرانگر به آنها بدهیم تا آمریکا دیگر جرات این غلط ها را نکنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
37
پاسخ
یانکی یا هر حیوان دیگه ای فرقی ندارد
وقتی به ایران حمله می کنید باید بهای آنرا بپردازید
Aa
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
14
پاسخ
ایران با دهاتای دیگه فرق میکنه.احترام بزار...شماها ببری هستید که تو آب به جنگ کوسه آمدید.
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
7
پاسخ
اینجا هالیوود نیست
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
9
پاسخ
هز مسئولین عزیز تقاضا داریم هر چه سریعتر سلاح هسته ای بسازید و آزمایش کنید، این جانی ها فقط با قدرت و زور سرجاشون میشینن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
9
پاسخ
حرامزاده قمارباز اپستینی ننت رو به عزایت می نشانیم
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