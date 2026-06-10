ویدیویی که ترامپ درباره حمله آمریکا به ایران منتشر کرد

دونالد ترامپ با به اشتراک گذاشتن کلیپی از سریال تلویزیونی «بال غربی | West Wing» در برنامه «تروث سوشال» به حملات اخیر آمریکا به ایران واکنش نشان داد. این صحنه، از فصل اول، قسمت سوم با عنوان «پاسخ متناسب»، رئیس‌جمهور بارتلت را نشان می‌دهد که علیه تلافی متناسب استدلال می‌کند و اعلام می‌کند: «اگر یک آمریکایی را بکشید، هر آمریکایی، ما با پاسخ متناسب برنمی‌گردیم - ما با فاجعه کامل برمی‌گردیم.» این کلیپ که برای توجیه ماجراجویی آمریکا در بامداد امروز است را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.