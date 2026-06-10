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کد خبر: ۱۳۷۸۱۵۲
بازدید: ۲۳۱۵

عکس: آبشار نیاگارا به افتخار بازی سوم فینال NBA آبی و نارنجی شد

آبشار نیاگارا در آستانه بازی سوم فینال NBA با رنگ‌های آبی و نارنجی، نماد تیم نیویورک نیکس، نورپردازی شد؛ اقدامی نمادین که همزمان با دیدار این تیم برابر سن‌آنتونیو اسپرز، توجه هواداران بسکتبال را به خود جلب کرد.

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برچسب‌ها:
تک عکس آبشار نیاگارا بسکتبال NBA
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.