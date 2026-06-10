عکس: آبشار نیاگارا به افتخار بازی سوم فینال NBA آبی و نارنجی شد

آبشار نیاگارا در آستانه بازی سوم فینال NBA با رنگ‌های آبی و نارنجی، نماد تیم نیویورک نیکس، نورپردازی شد؛ اقدامی نمادین که همزمان با دیدار این تیم برابر سن‌آنتونیو اسپرز، توجه هواداران بسکتبال را به خود جلب کرد.