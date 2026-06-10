عکس:حضور ترامپ در فینال NBA با واکنش منفی هواداران

دونالد ترامپ با حضور در دیدار فینال لیگ بسکتبال NBA در نیویورک، در حالی به نخستین رئیس‌جمهور آمریکا حاضر در این رقابت‌ها تبدیل شد که بخشی از تماشاگران با هو کردن و اعتراض به استقبال او رفتند.