عکس:حضور ترامپ در فینال NBA با واکنش منفی هواداران
دونالد ترامپ با حضور در دیدار فینال لیگ بسکتبال NBA در نیویورک، در حالی به نخستین رئیسجمهور آمریکا حاضر در این رقابتها تبدیل شد که بخشی از تماشاگران با هو کردن و اعتراض به استقبال او رفتند.
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برچسبها:فینال بسکتبال NBA ترامپ عکس بین الملل
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