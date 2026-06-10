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کد خبر: ۱۳۷۸۱۴۸
بازدید: ۲۹۷۶
نظرات: ۲

عکس:حضور ترامپ در فینال NBA با واکنش منفی هواداران

دونالد ترامپ با حضور در دیدار فینال لیگ بسکتبال NBA در نیویورک، در حالی به نخستین رئیس‌جمهور آمریکا حاضر در این رقابت‌ها تبدیل شد که بخشی از تماشاگران با هو کردن و اعتراض به استقبال او رفتند.

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برچسب‌ها:
فینال بسکتبال NBA ترامپ عکس بین الملل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۷
این مرد چهره ش تو دنیا خراب شده از بس که با نتانیاهو نشست و برخاست داره
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آرش
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۴
ترامپ خیلی محبوبیتش کم شده نظر سنجی ها تو آمریکا نشان داد بشدت آرای قبلی ش ریخته بعد از جنگ اخیر با ایران.
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